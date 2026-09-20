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Спорт

Алекс Енев със сребро от шахматния фестивал в Добринище

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96 състезатели от страната и чужбина, сред които и гросмайстори, се включиха в тазгодишното издание на традиционния открит турнир по ускорене шах в Добрнище. Деветото издание на надпреварата събра шахматисти от България, Сърбия, Германия, Израел и Украйна.

Състезателят на ШК Етър Алекс Енев се завърна със сребърен медал при 16-годишните юноши. Той постигна 5,5 точки от 9 кръга и покачи рейтинга си с 55 точки! Алекс успя да победи многократната шампионка при девойките Стефани Чучукова, както и младия и успешен треньор Лъчезар Колев, информира треньорката Светла Йорданова.

 

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