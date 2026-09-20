Гости от побратимения унгарски град Фелшожолца отново пристигнаха в Драганово за Празника на градинаря, който пази жива историята на селото и почита трудолюбието на поколения талантливи градинари. В съботния ден се проведе 16-ото му издание, организатори са Кметството и НЧ „Съединение – 1888“, със съдействието на Община Горна Оряховица.

В Драганово бяха д-р Йордан Бочков, почетен консул на Република България в Кечкемет, Унгария, Маргарита Бочева, бивш управител на българското самоуправление във Фелшожолца. Като потомци на градинари от Драганово, никога няма да забравим корените си и се връщаме всяка година да преживеем отново българските традиции. Идваме с голямо уважение към ръководството на селото и на общината, че поддържат традициите на градинарите, споделиха те.

Сред гостите бе и Немет Чаба, журналист на свободна практика, който преди 16 години направи филм за Драганово, излъчен по телевизията във Фелшожолца. Сега отново снима филм, посветен на българските градинари и техните потомци в Унгария, част от снимките бяха направени по време на празника. Филмът ще бъде показан в Българския културен център в Будапеща на 4 ноември.

„Голяма радост е за мен да съм тук отново след 16 години. Драганово живее в сърцето ми. За мен е чест да направя нов филм за селото, за да покажа на хората в Унгария как се е развило Драганово през тези 16 години и какво е мястото му на картата на българското градинарство в Европа”, сподели Немет Чаба.

Специално място до сцената на празника бе отредено за знамето на Градинарското дружество „Свети Стефан”, което е едно от първите в страната. Основано е на 16 януари 1928 г. под наименованието „Общо градинарско зеленчукопроизводително дружество „Свети Стефан”.

Дошлите за празника бяха поздравени от кмета на селото Иван Кишев. „Този празник е специален за нашето село, защото градинарството е дълбоко свързано с историята, традициите и духа на Драганово. Нашите предци са ни завещали не само земя, но и ценности като трудолюбие, упоритост, предприемчивост и уважение към труда. Скъпи градинари, благодаря ви, че пазите традицията жива и с труда си прославяте името на Драганово и показвате, че когато човек обича земята и работи с желание, резултатът винаги е богат. Нека бъдат здрави ръцете ви, плодородна земята ви и пълни да са вашите градини”, пожела кметът Иван Кишев.

Празника уважиха председателят на Общинския съвет Огнян Стоянов и кметът на общината Николай Рашков, който пожела на всички жители и гости здраве и добра реколта. И празникът да продължава да събира хората, свързани с градинарската традиция.

Той изрази надежда, че догодина празникът вече ще се проведе на обновения площад в селото.

В празничния ден в центъра на Драганово бе разположено пъстро изложение на зеленчуци, плодове и мед от местни производители. Всеки, който желаеше, можеше да си купи пресни зеленчуци, произведени от драгановските градинари.

Самодейци от региона пък показаха кулинарните си умения в приготвянето на най-вкусна градинарска чорба. Гозбите им бяха оценени от шеф Царина Йорданова.

Всички гости на празника имаха възможността да опитат и от вкусната градинарска чорба, приготвена от домакините по традиционна местна рецепта със зеленчуци, отгледани в драгановските градини.

За настроението на всички имаше богата фолклорна програма.

Ана РАЙКОВСКА