Килимите на България могат да намерят своя дом във Велико Търново

2,5 млн. евро може да струва преустройството на бившия ЖП пансион за Национална галерия-музей, посветена на българското килимарство

Възможността сградата на бившия ЖП пансион във Велико Търново да се превърне в Национална галерия – музей на българския килим, беше обсъдена по време на кръгла маса в музей „Възраждане и Учредително събрание“. Форумът на тема „Ще има ли Национална галерия музей за българския килим? Как ще изглежда?“ е част от проекта „Пътят на българския килим“ на фондация „Български килим“.

Идеята е сградата да бъде предоставена за създаването на специализиран музей, който да съхранява и представя историята на българското килимарство. За да се реализира проектът обаче първо трябва да бъде намерено подходящо юридическо решение, което да гарантира, че сградата ще запази дългосрочно музейното си предназначение.

Това заяви заместник-министърът на културата Зорница Грекова, която участва в дискусията. По думите ѝ след намирането на необходимото юридическо решение ще могат да бъдат предприети следващите стъпки, включително процедури, свързани с решение на Министерския съвет и разговори между съответните министерства, Община Велико Търново и фондация „Български килими“.

Община Велико Търново подкрепя идеята. Заместник-кметът Нейко Генчев я определи като отлична и подчерта, че местната администрация има положително отношение към създаването на подобна институция. По думите му кметът Даниел Панов вече е провел разговори с министъра на транспорта, министъра на културата и министър-председателя по въпроса.

Реализацията на проекта обаче ще изисква сериозен финансов ресурс. Според Нейко Генчев необходимата инвестиция може да бъде от порядъка на около 5 милиона лева, ако бъде избрана сградата на бившия ЖП пансион. Средствата ще са необходими за преустройството на сградата и привеждането ѝ в съответствие със съвременните музейни изисквания, както и за осигуряване на необходимите условия за съхранение и експониране на килимите.

Предстои да бъдат решени и въпросите около придобиването на национален статут на бъдещия музей, което изисква спазването на определени законови процедури. От Общината подчертават, че за реализацията на идеята са необходими устойчив модел, реалистична финансова рамка и ясна последователност от действия.

В основата на проекта стои фондация „Български килим“ и нейният създател Якоб ван Бейлен. Нидерландецът колекционира български килими от близо две десетилетия и е събрал колекция от над 1100 автентични килима, датиращи от XVII до XX век.

Над 200 ценни експоната от колекцията са върнати в България от чужбина. 55 килима вече са оценени като културни ценности от експерти на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН, като 12 от тях отговарят на критериите за национално богатство.

Според секретаря на фондация „Български килим“ Калоян Янков бъдещата експозиция трябва да представи историята на българското килимарство както в хронологичен план, така и чрез различните килимарски школи в страната.

Колекцията вече има изложбена история в България и според организаторите доказва своята обществена и научна стойност. Идеята е около нея да бъде създадена национална галерия или музей, посветен изцяло на българския килим.

При реализирането на проекта България би станала първата европейска страна със специализирана институция от подобен тип. Преди това обаче предстои да бъдат взети редица решения, свързани със собствеността и предназначението на сградата, финансирането, преустройството и статута на бъдещия музей.

Снимка БТА