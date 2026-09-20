3D мапинг шоу с красиви фойерверки отново събра хиляди във В. Търново
3D мапинг лазерното шоу “Величието на Асеневци” отново изпълни до краен предел центъра на старата столица. Хиляди гледаха шоуто от различно подбрани места, тераси и възвишения. Шоуто тази година е част от програмата на фестивала „Нощ на Самоводската чаршия“, който ще продължи до 22 септември.
И тази година всички възможни улици и тераси с гледка към Художествената галерия “Борис Денев” и паметника на Асеневци бяха буквално претъпкани от хора, дошли от близо и далеч, за да се насладят на зрелищното шоу.
Отново историята на средновековния Търновград оживя в светлинното мапинг шоу върху фасадата на Художествената галерия. Музиката и мотивите също бяха свързани с величието на Търновград, а визуалните ефекти бяха допълнени с пищни фойерверки в синхрон с музиката и предварително заложения сюжет. Важна част от цялостното внушение беше озвучаването, което комбинираше различни стилове музика.
“Нощ на Самоводската чаршия и Фестивал на занаятите” започна още в петък и ще продължи до 22 септември. Големият занаятчийски базар на емблематичната улица посреща жители и гости на града. Широко отворени са всички дюкяни и работилници.
„Шестте фестивални дни правят Чаршията сцена на нестихващ празник с много настроение, музика, забавление и завладяващ със силата си български дух“, сподели кметът Даниел Панов.
Програмата включва много музика и любими изпълнители, огнено шоу и пяна парти.
Михаил МИХАЛЕВ
Сн. Ростслав Грънчаров