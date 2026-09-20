неделя, септември 20, 2026
Последни:
„Павликени”
ПавликениСпорт

Павликенчани паднаха тежко от берковчани, Ивайло Тодоров с хеттрик за 45 минути

БОРБА БГ 50 четения 0 Comments

Загуба с 1:4 от ОФК „Ком-Берковица” претърпя ОФК „Павликени” в среща от петия кръг в първенството на Северозападната Трета лига. Мачът се игра на стадиона в Сухиндол, заради наказание на домакините.

С хеттрик се отличи Ивайло Тодоров (един гол от дузпа), а едно попадение добави Цветко Иванов, открил резултата преди почивката.

Домакините стигнаха до изравнителен гол в 45-ата минута, отбелязан от Йордан Йорданов и при този резултат приключи първото полувреме.

През втората част обаче гостите от Берковица не оставиха никакви шансове на павликенчани и стигнаха до нови три попадения, дело на Ивайло Тодоров.

 

Вижте още

Любомир Генчев и Християн Кожухаров бележат за “Янтра” срещу младите етърци

БОРБА БГ 321 четения 0

Областна група “Север”, 11-и кръг. Резултати.

БОРБА БГ 289 четения 0

В Овча могила гостите доминираха и закономерно биха

БОРБА БГ 89 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *