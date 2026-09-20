Загуба с 1:4 от ОФК „Ком-Берковица” претърпя ОФК „Павликени” в среща от петия кръг в първенството на Северозападната Трета лига. Мачът се игра на стадиона в Сухиндол, заради наказание на домакините.

С хеттрик се отличи Ивайло Тодоров (един гол от дузпа), а едно попадение добави Цветко Иванов, открил резултата преди почивката.

Домакините стигнаха до изравнителен гол в 45-ата минута, отбелязан от Йордан Йорданов и при този резултат приключи първото полувреме.

През втората част обаче гостите от Берковица не оставиха никакви шансове на павликенчани и стигнаха до нови три попадения, дело на Ивайло Тодоров.