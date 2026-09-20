Принудително премахване на излезли от употреба автомобили започва в Свищов

Община Свищов започва принудително преместване на излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), чиито собственици не са изпълнили дадените им предписания и са ги оставили на общински или държавни терени в града. Това съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

До този момент са проверени и са поставени стикери на общо 46 изоставени ИУМПС на територията на дунавския град.

От администрацията напомнят на всички собственици на неправомерно паркирани излезли от употреба автомобили доброволно да освободят улици, тротоари, детски площадки, паркинги и други общински площи.

Със заповед на кмета на община Свищов, на основание Наредбата за управление на отпадъците на територията на общината, е назначена постоянна комисия за извършване на проверки за неправомерно паркираните, излезли от употреба моторни превозни средства, в зелените площи, детските площадки и други терени – общинска или държавна собственост. Преди да бъде определен от сформираната комисия като излязъл от употреба, всеки един автомобил е проверен дали са му платени данъците, дали за него има сключена застраховка „Гражданска отговорност“, както и дали е преминал годишен технически преглед.

След изтичането на регламентирания срок, обозначен на поставените стикери, независимо от това дали ИУМПС е с отлепен стикер, или преместено на друга общинска и/или държавна площ, кметът на общината ще издаде заповед за принудително премахване, а моторните превозни средства ще се вдигат от фирмата, с която Общината има сключен договор, допълниха от общинската администрация и подчертаха, че на собствениците на такива превозни средства ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

В Попово общинска комисия също издава предписания за премахване на изоставени по улиците автомобили.

Кореспондент на БТА в Свищов Антоанета Бълдъркова

БТА