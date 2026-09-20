С доста кадрови проблеми женският тим на „Етър ВТ“ загуби от НСА в София

Загуба с 5:1 претърпя женският тим на „Етър ВТ“ при гостуването на лидера в класирането НСА в столицата. На вратата този път бе Александра Христова, а великотърновският тим почти не разполагаше с резерви за мача и досегашният страж Жанета Живкова игра като нападател.

„Виолетовите“ можеха да открият резултата, но ударът на Теодора Сомова от фаул срещна гредата. До почивката обаче НСА поведе – след центриране от корнер Силяна Михалева засече топката в мрежата за 1:0. В началото на втората част отново след центриране от корнер Дара Димитрова се разписа – 2:0. Малко след това Кристияна Димитрова навлезе в пеналта, преодоля вратарката и вкара третия гол. Последва и дузпа за домакините, от която Божидара Иванова със силен удар покачи на 4:0.

Чест прави на „болярките“, че пренесоха играта напред и атакуваха непрекъснато в търсене на поне почетен гол. В 84-ата минута Теодора Сомова реализира красиво попадение – от фаул от 40 метра, изпращайки топката в ъгъла за 4:1. Това бе и първи допуснат гол в първенството от НСА, който има само победи и голова разлика 20:1. В последната минута Божидара Иванова напредна отдясно и прокара кълбото в мрежата за крайното 5:1.

В следващия кръг на 27 септември от 15:30 ч. етърки приемат намиращия се точно до тях в класирането „Енко“ (Пловдив).

„Етър ВТ“: Александра Христова, Жанета Живкова, Анастасия Трифонова, Мирела Моева, Габриела Богданова, Теодора Димитрова, Теодора Сомова, Лора Василева, Зорница Коева, Йоана Иванова, Румяна Страхилова.

Снимка: архив