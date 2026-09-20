Случаят „Петрохан“ е едно от големите престъпления може би на десетилетието, отговорите тепърва предстоят

Случаят „Петрохан“ е едно от големите престъпления не само на годината, но и може би на десетилетието, и е редно да си зададем въпроса, след като получихме някакъв отговор кой е извършителят, да видим кой стои зад тази организация, кой я е финансирал и дали зад това престъпление не са крият и други престъпления, така че отговорите, според мен, тепърва предстоят. Това коментира министърът на правосъдието Николай Найденов в предаването „Събуди се“ по Нова телевизия.

Свидетели сме на изнесени данни за едно много тежко престъпление, в което са намесени както състави за педофилия, така и състави, свързани с убийство – най-тежкото престъпление, с отнемането на човешки живот, посочи той.

Относно пресконференцията на прокуратурата по случая миналата седмица, министър Найденов коментира, че дълго време и съвсем не без основание прокуратурата е получавала обвинения, че работи тайно, че не дава информация за хода на досъдебните производства. „Е, сега го направи, може би не го направи по най-подходящия начин, но аз не бих я критикувал за това предвид сериозността на изнесените данни”, добави той.

За изтеклите и публикувани експертизи по случая с лични данни на деца, правосъдният министър каза, че има институции, в чийто мандат влиза контролът върху изтичането на подобни лични данни и, ако има нарушения, те следва да ги установят и да ги санкционират.

Николай Найденов коментира и случая с помилването на осъдения за наркотрафик, като го определи като „изкуствен скандал“ и го свърза с предизборната обстановка. Той посочи, че на база на експертизата, която е предоставена от специално назначена медицинска комисия, става ясно, че поне по документи състоянието на лицето е изключително тежко от медицинска гледна точка. Дали тези документи, които са предоставени и на база на които е взето това решение, отразяват действителната обстановка, е друг въпрос, допълни Найденов.

Ако експертизата отразява неверни факти, това би съставлявало основание за търсене на наказателна отговорност от лицата, които са я разписали, каза правосъдният министър. Ще бъде проверено, защото това е скандал, който съвсем наскоро се разгоря, каза той. Експертизата е извършена през 2022 г., назначена от тогавашния министър, допълни Найденов. „Едно досъдебно производство за евентуално извършено престъпление се образува по достатъчно данни и законен повод. Считам, че те са налице“, каза министърът на правосъдието. Аз ще подам, разбира се, цялата информация, която е в Министерството на правосъдието. Между другото тя вече е в парламента, бе ми изискана и аз съм я предоставил, допълни той.

Снимка: Никола Узунов/БТА (архив)

БТА