Вече сме в работен ритъм, късаме с вредни навици и взимаме смели решения

Вашият хороскоп за понеделник, 21 септември

Началото на новата седмица идва с възможности за пренареждане на мисленето ни и окончателно влизане в ритъма с повече работа и ангажименти. Луната преминава от Козирог във Водолей, а в следобеда е в хармонични аспекти със Слънцето и Уран. Те ще ни дадат шанс да разрешим казуси и проблеми, които са се зародили в предходната седмица и които не сме успели да довършим. Денят е подходящ за освобождаване от всичко остаряло, за скъсване с вредни навици и за смели, нестандартни решения.

ОВЕН

Търсете хора с вашето мислене

Сутринта довършете неотложните си служебни задължения, без да бързате. В следобедните часове енергията ви се пренасочва към екипните проекти. Възможно е да откриете скрити интриги в средата си, но просто отбележете, без да реагирате остро. Търсете хора, с които гледате в една посока, и оставете старите разправии в миналото.

ТЕЛЕЦ

Ден за изненади

В часовете след обедната почивка при вас ще се разкрият доста възможности в работата. Очаквайте важни разговори с шефовете или с хора, които представляват авторитет за вас. Можете да се изявите съвсем неочаквано и непланирано, а това да се оцени доста високо от когото трябва. Това е ден на изненади. Ден, който ще ви подготви за нещо ново.

БЛИЗНАЦИ

Нови идеи в следобеда

Ще започнете деня си плахо и нерешително. В сутрешните часове очаквайте да ви бъде тегаво заради сутрешното ставане или заради някакво физическо неразположение. Не прекалявайте с кофеина. В следобеда ви чака прилив на енергия и ентусиазъм. Запишете идеите си на лист. Продължете с тях в сряда. Утре, знаете, е почивен ден.

РАК

Не обсебвайте

Усещате нужда от дълбока промяна и прочистване на пространството около себе си. В следобеда един жест на ваш близък ще бръкне надълбоко в емоциите ви. Денят ви дава изход от заплетени междуличностни казуси, но овладейте желанието да контролирате близките си. Преодолейте желанието си да обсебвате другите.

ЛЪВ

Време за откровени разговори

Партньорските ви взаимоотношения – и в личния ви свят, и в професионалния – навлизат в етап на важна промяна. В следобедните часове емоциите ви могат да се покачат, а дълбоките и откровени разговори да бъдат неизбежни. Не замитайте проблемите под килима. Бъдете честни със себе си и с хората отсреща и всичко ще се подреди по правилния начин.

ДЕВА

Оптимизирате работата си

Този следобед ежедневието ви ще придобие бърз и нестандартен ритъм. Неочаквано хрумване ще ви помогне да намерите много по-лесен начин за справяне със служебните задължения. Внимавайте обаче да не се претоварите психически. Не се концентрирайте върху дребни детайли до пълно изтощение – дайте си време и за почивка. Утре също почивайте.

ВЕЗНИ

Радвайте се на живота

Днес ще ви се иска да изненадате както себе си, така и хората около вас с нещо приятно. В следобедните часове не прекалявайте с емоциите, за да не станат те съвсем неконтролируеми. Не се поддавайте на излишна ревност и не си втълпявайте сценарии, които не съществуват в реалността. Приемете партньора си с неговите минуси.

СКОРПИОН

Вземете си почивен ден

Вниманието ви днес се измества към дома, семейството и личната ви зона на комфорт. Мнозина от вас са си взели отпуск, за да образуват един по-дълъг и приятен уикенд заедно с утрешния почивен ден. Това е правилен подход, защото и да сте на работа днес, нищо сериозно няма да свършите. А и ще се приберете вкъщи по-рано.

СТРЕЛЕЦ

Внимавайте за думите си

Очакват ви интересни разговори, срещи и неочаквани новини, които бързо ще променят нагласата ви в следобедните часове. Умът ви работи на пълни обороти, но думите ви днес имат огромна сила и могат да впечатлят някого по-дълбоко, отколкото предполагате. Затова внимавайте какво точно говорите и с какъв тон го казвате.

КОЗИРОГ

Ревизия на финансите

В сутрешните часове Луната е все още във вашия знак и ви дава възможност да довършите нещо, което сте започнали през миналата седмица. Следобед фокусът ви пада върху темите за финансите, личните ви ресурси, спестяванията и инвестициите. Може би е добре в условията, в които се намираме в последните дни, да си направите една ревизия.

ВОДОЛЕЙ

Прекрасен ден

От една страна, днешният ден ви радва с факта, че е следван от още един почивен утре. От друга страна, Луната навлиза във вашия знак и ще почувствате сериозна подкрепа от звездите, а и прилив на енергия и ентусиазъм. Това е заразителен откъм енергия ден, който ще ви помогне да си поставите по-високи цели и след това да ги изпълните успешно.

РИБИ

Дайте си почивка

За вас идва момент, в който имате нужда да намалите оборотите и да останете насаме със себе си. Денят е идеален да направите вътрешна равносметка, да медитирате или просто да си останете у дома с хубава книга или музика. Отделете се от хората, които ви дразнят, и си осигурете пълно душевно спокойствие. Вземете си почивен ден и го слейте с утрешния празник.

Хороскоп за родените на 21 септември – Честит рожден ден! Предстои ви година на дълбока лична трансформация, бързи осъзнавания и нови възможности. Освободете се от всичко остаряло, доверете се на нестандартните си идеи и не се страхувайте да заявите своята автентична сила пред света.

Тодор Емилов-Тео