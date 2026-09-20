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Велико Търново бе домакин на семинар за съдии, треньори и състезатели по кудо

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Велико Търново бе домакин на семинар за съдии, треньори и състезатели по кудо. Обучението се проведе на 19 септември (събота) в новата тренировъчна зала на Спортен клуб по бойни изкуства „Велико Търново“, разположена на ул. „Ниш“ №7.

Събитието започна с официално откриване на новото спортно съоръжение. Освен участниците в семинара, на церемонията присъстваха родители, спортни деятели от града, както и членове на Ротари клуб – Велико Търново.

По време на откриването членовете на Ротари клуб – Велико Търново направиха щедро парично дарение в подкрепа на дейността на спортния клуб и развитието на кудо във Старата столица.

Самият семинар имаше за цел да повиши нивото на съдийската подготовка в Българската федерация по кудо и да постави началото на подготовката за предстоящите състезания от държавния и международния спортен календар на федерацията.

Обучението бе ръководено от сенсей Господин Бабамов – председател на Българската федерация по кудо. В него активно участва и Митко Божанов – старши треньор на местния клуб по кудо  и домакин на събитието, който е един от международните съдии във федерацията с дългогодишен опит.

Предстоящият състезателен календар предвижда първото състезание да се проведе именно във Велико Търново на 7 ноември. В него деца на възраст от 7 до 14 години ще премерят сили за спечелването на „Купа България“ в различните възрастови групи и категории.

Провеждането на семинара и предстоящото домакинство на „Купа България“ са още една стъпка към развитието и популяризирането на кудо във Велико Търново и създаването на добри условия за подготовка на младите състезатели.

 

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