2234 евро събраха за ремонт на църква с дрифт шоу

БЛАГОТВОРИТЕЛНОТО ДРИФТ ШОУ В ШЕМШЕВО ОСИГУРИ 2234 ЕВРО ЗА РЕСТАВРАЦИЯТА НА ХРАМА „СВ. ДИМИТЪР“ В СЕЛОТО. Събитието се проведе на 20 септември и събра десетки участници, ентусиасти и зрители.

Инициативата стартира в 10:00 ч., а водачите демонстрираха уменията си на 130-метрово трасе на центъра на Шемшево. Участниците подариха на публиката много положителни емоции, зрелища и адреналин.

С подкрепата на кмета на селото Кирил Ангелски, събитието успя да се проведе в пълния си капацитет.

За всички пилоти бяха осигурени напитки и обяд от местния магазин.

Входната такса за водачите беше 10 евро, а на място имаше и кутия за дарения.

Всички присъстващи бяха запознати с правилата за безопасност и се придържаха стриктно към указанията на организаторите от Дрифт клуб Велико Търново.

Събраната сума ще бъде използвана за реставрацията на 165-годишния храм „Св. Димитър“, който се нуждае от ремонтни дейности.

Галина ГЕОРГИЕВА