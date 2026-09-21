4000 евро бяха събраха в благотворителния турнир „За Лори“, включиха се 14 отбора на малки футболисти с големи сърца

Малки футболисти с големи сърца се събраха в Горна Оряховица, за да играят благотворително в подкрепа на 10-годишната Лора Димитрова.

Момиченцето страда от изключително рядко прогресивно невродегенеративно заболяване, причинено от генна мутация. Без лечение то ще продължи да напредва. В Германия от години се работи по разработване на терапия за това изключително рядко заболяване, но финансирането на лечението се осигурява от семействата на болните. За да бъде включена Лора в разработването на терапия конкретно за нейната мутация, са необходими 200 000 евро, непосилна за родителите й сума. Затова в Горна Оряховица, околните селища и в много населени места в страната започна благотворителна кампания.

Каузата прегърнаха и децата от Футбол 5 и на изкуственото игрище в Горна Оряховица се събраха 14 отбора, за да подкрепят Лори. Освен домакините от школата на „Локомотив“ на терена излязоха и малки футболисти от Велико Търново, Лясковец, Русе и Габрово. Всички те показаха, че най-важният резултат от този турнир не е на таблото, а най-големият победител е доброто.

С общи усилия бяха събрани 4000 евро, които ще бъдат в подкрепа на Лори.

Тази сума е резултат от добротата и съпричастността на много хора – родители, деца, организатори, треньори, които направиха този ден възможен и застанаха зад каузата. Част от събраните средства са и от урните, поставени по време на мача на мъжкия отбор срещу Несебър във вторник. Благодарим на всеки един човек, който тогава и днес отвори сърцето си и помогна, споделят от „Локомотив“. Всички деца получиха грамоти за участие, защото днес всеки от тях беше победител – не заради резултата от мача, а защото беше част от нещо добро.

Ана РАЙКОВСКА

Сн. „Локомотив“ – Горна Оряховица