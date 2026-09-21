Андреа Панкова стана „Мис Търновград 2026“

16-годишната красавица грабна короната след оспорвана надпревара

АНДРЕА ПАНКОВА Е НОВАТА ПОБЕДИТЕЛКА В КОНКУРСА „МИС ТЪРНОВГРАД 2026“. Тя беше избрана на бляскава церемония на 19 септември в Летния театър в старата столица. Красавицата е на 16 години, родом от Горна Оряховица и тренира волейбол.

Макар все още да е ученичка в гимназиален етап, тя вече проявява сериозен интерес към модата. В подкаста на конкурса тя сподели, че дори възнамерява след завършване на средно образование да запише да учи моден дизайн.

За първа подгласничка на Андреа Панкова беше избрана Мария Сахатчиева. Журито определи Янина Кацарова за втора подгласничка, а Христиана Георгиева – за трета. Летисия дел Кармен Йорданова пък стана четвърта подгласничка.

Надпреварата премина в три кръга. Претендентките за титлата дефилираха с бански костюми, ежедневно облекло и официални рокли.

В журито имаше представители на известни брандове за козметика, здравни компании, клиника за естетична дерматология и др. Сред оценяващите бяха и носителки на короната от миналогодишни издания на конкурса. Своя глас за победителка даде и журналистът Мирослав Дечев.

Победителките получиха над 70 награди от спонсорите на конкурса.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимки: Мис Търновград 2026