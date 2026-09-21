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Антония Начева е категорична шампионка за девойки и жени на модерен петобой

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На 19 и 20 септември Пазарджик се превърна в арена на зрелищни битки от Държавното лятно първенство по модерен петобой. Модерните съоръжения в града посрещнаха най-добрите ни атлети в категориите девойки и младежи до 22 години, мъже и жени. Истински фурор при девойките и жените направи Антония Начева от СК “Боляри 2009”, която завоюва двойна шампионска титла с актив от 1421 точки!

Тя доминираше над конкуренцията с най-бързо време на препятствията (обстикълс) – 36.03 секунди и силно плуване. Среброто отиде при Йоана Руменова СК “Шампион 2” с 1333 т., а бронзът завоюва Ралица Митева от другия великотърновски клуб “Царевец” с 1328 т.

При младежите 16-годишният Никола Начев се окичи с бронзовия медал в изключително силна конкуренция. При мъжете състезателят на “Боляри 2009″остана на четвърто място с равен брой точки с миналогодишния шампион Тодор Михалев. В този случай по-доброто бягане определя победителя.

Индивидуалното класиране отреди 18-то място на Кристиан Атанасов, 23-то на Димитър Петков и 27-мо на Димитър Кантарджиев.

Младежите на великотърновския клуб- Н. Начев, Кр. Атанасов и Д. Петков завоюваха бронзовите медали.

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