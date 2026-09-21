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Астрономическата есен настъпва на 23 септември

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Лятото постепенно отстъпва място на есента. На 23 септември 2026 г. в 3:05 часа българско време настъпва астрономическата есен. Тогава е и моментът на есенното равноденствие, с което започва есента в Северното полукълбо. Данните са посочени от Катедра „Астрономия“ на Софийския университет.

Есенното равноденствие е един от двата момента през годината, когато Слънцето пресича небесния екватор в посока от север към юг. След него дните в Северното полукълбо постепенно започват да стават по-къси, а нощите – по-дълги.

Макар често да се говори за „равни ден и нощ“, в действителност продължителността им не е точно 12 часа. Това се дължи на начина, по който се определят изгревът и залезът, както и на пречупването на слънчевата светлина в земната атмосфера.

С настъпването на астрономическата есен започва и постепенното понижаване на височината на Слънцето над хоризонта. Светлата част на денонощието ще намалява всеки ден, а природата постепенно ще се подготвя за зимата.

В София на 23 септември денят ще продължи около 12 часа и 8 минути, като изгревът е около 7:14 ч., а залезът – около 19:22 ч.

Астрономическата есен ще продължи до 21 декември, когато ще настъпи зимното слънцестоене и ще започне астрономическата зима.

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