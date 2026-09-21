ЧСИ продава лекарски кабинет във Велико Търново

Наддаването започва от 37 500 евро

ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ В ГРАДСКАТА ПОЛИКЛИНИКА В СТАРАТА СТОЛИЦА Е ОБЯВЕН ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН. Причината е съдебна делба между двамата съсобственици на имота. Началната тръжна цена е 37 500 евро.

Търгът е насрочен от ЧСИ Ивелина Цанкова. Става въпрос за кабинет на третия етаж в сградата на ул. „Марно поле“ 21.

Помещението е с площ 19,10 кв. м., а предназначението му е „за здравни и социални услуги“. Към него има идеални части от общите помещения в сградата.

В сделката влизат и 0,8% идеални части от друг кабинет, който представлява манипулационна и се ползва съвместно от съсобствениците.

Кабинетът има интересна история. Първоначално е бил част от активите на общинския „Диагностично-консултативен център“, но на 29 декември 2001 г. е продаден. Това се случва след зелена светлина от местния парламент за приватизация на група кабинети от сградата. До онзи момент помещенията са използвани от практика за първична медицинска помощ.

Така близо четвърт век по-късно лекарският кабинет отново излиза на пазара.

Наддаването започва на 21 септември и ще приключи на 21 октомври.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимка: Регистър на публичните продажба на Камара на ЧСИ в България