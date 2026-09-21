Екоинспектори спасиха три защитени птици

ТРИ ЗАЩИТЕНИ ПТИЦИ, НАМЕРЕНИ В БЕЗПОМОЩНО СЪСТОЯНИЕ В ОБЛАСТТА, бяха изпратени за лечение в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.

Случаите бяха оповестени от РИОСВ Велико Търново в отчета за дейността на ведомството през август.

В Горна Оряховица е открит чухал в пухово оперение, който не би могъл да оцелее самостоятелно. След подаден сигнал от граждани екоинспекторите веднага са пристигнали на място, за да се погрижат за птичето. При извършения обход стигнали до предположението, че пернатото вероятно е паднало от гнездото и се нуждае от ветеринарна помощ и специализирано проследяване.

Друг случай е регистриран в землището на Иванча, където граждани се натъкнали на млад бял щъркел, също паднал от гнездото.

Пред частен имот в Павликени пък е намерено земеродно рибарче. Птицата не можела да лети. Служителите на РИОСВ изразили съмнения, че вероятно става въпрос за счупен крак.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимката е илюстративна.