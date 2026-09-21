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Георги Иванов с хеттрик в Елена, лясковчани почнаха ударно

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С хеттрик на Георги Иванов и по един гол на Тодор Бакърджиев и Даниел Димитров ФК „Левски” /Лясковец/ започна новия сезон в Елитната областна футболна група с убедителна победа с 0:5 срущу „Чумерна“ в Елена. Гостите решида двубоя в края на полувремето, когато в рамките на 180 секунди отбелязаха две попадения. Тодор Бакърджиев откри резултата в 12- ата минута в разбъркване, а в 42- ата Даниел Димитров покачи на 0:2 от чиста позиция. Георги Иванов бе точен в последните секунди на първата част с много хуба в удар от 16-17 метра. Пак той се разписа във вратата на домакините в 56- ата минута, оставайки сам срещу вратаря Любомир Лазаров за 0:4, а в 67- ата го преодоля от малък ъгъл за 0:5.

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