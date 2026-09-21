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Глоба за пиян, ругал клиенти и персонал в заведение

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Глоба в размер на 80 евро е наложил Районен съд – Велико Търново на 39-годишен местен жител за дребно хулиганство.

На 20 септември около 06,00 ч. на тел. 112 е получен сигнал за нарушаване на обществения ред в дискотека в областния град. Пристигналият полицейски екип е провел беседа със служителите в заведението, които обяснили, че клиент се е качил на бара и отправял ругатни и обиди към персонала.

Същият е установен във видимо нетрезво състояние.  Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Съставен му е акт по Указа за борба с дребното хулиганство.

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