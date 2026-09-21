Гол на Панайот Пасков донесе трите точки на “железничарите” в Габрово

“Локомотив” (Г. Оряховица) спечели с 1:0 гостуването си на “Янтра 2019” (Габрово) в един от интересните мачове от десетия кръг на Втора лига. Срещата беше решена с точен изстрел на Панайот Пасков в 61-ата минута. Той изстреля истински “снаряд” с удар извън наказателното поле, разпънал мрежата за 0:1.

Така “ковачите” записаха втора поредна загуба през сезона, “Локомотив” пък се завърна на победния път след двете поредни равенства със “Спортист” (Своге) и ОФК “Несебър”.

След този резултат “железничарите” са девети с 15 точки, а отборът на Божидар Стойчев в шести с актив от 16 точки.

“Победа в Габрово с 0:1 срещу коравия съперник “Янтра”. Силно представяне на целия отбор, като показахме добра игра през целия мач и заслужено грабнахме трите точки. Нека за пореден път да отличим и нашите верни привърженици, които направиха така, че да не се чувстваме като гости в Габрово и не спряха да скандират цял мач. Благодарим ви!”, обявиха от клуба.

„Локомотив“: Ганев, Ачемпонг, Д. Георгиев, М. Иванов, Райков, Спас Георгиев, Аврамов, Пасков, Илиев, Тодорски, Жулиян Иванов.