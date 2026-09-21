Хороскоп за септември: Мощен импулс за ново начало и важни промени

През септември – мощен импулс за ново начало, време да подредим дома, бизнеса и чувствата

Септември започва в по-спокоен ритъм, но след 10-и число астрологичната картина става изключително динамична и ще донесе мощен импулс за ново начало, важни равносметки и възможност да пренаредим приоритетите си с идването на есента. Новолунието в Дева на 10 септември отваря прозорец за пълно умствено рестартиране, създаване на нови навици, основно почистване у дома и планиране на градината за следващата година. То е съпътствано с няколко астрологични събития, които едновременно се случват на 10 септември. Преминаването на Венера в Скорпион засилва страстите във връзките и изисква зрялост, за да се избегне драматизъм, но е чудесен период за преобразяване на хола, спалнята и кухнята с нов интериор.

Дипломатичният Меркурий във Везни прави общуването по-елегантно и носи успехи при подписването на договори и уреждането на правни въпроси. Ретроградният Уран ни съветва да намалим времето пред екраните и да обмислим отново евентуални мащабни ремонти. На 22 септември Слънцето навлиза във Везни и отбелязва астрономическото начало на есента, откривайки четири седмици, посветени на хармонията, обновлението на гардероба, баланса и активния социален живот. На 27 септември Марс стъпва в Лъв и ни зарежда със смелост, творчески устрем и желание за веселие с децата, стига да не се поддаваме на прояви на суета, а месецът завършва на 30 септември с навлизането на Меркурий в Скорпион, което насочва мислите ни към задълбочени проучвания и откровени, интимни разговори от сърце.

ОВЕН

Подем във взаимоотношенията. Възможност за нова работа

През септември ще трябва да се въоръжите с повече търпение и да намалите темпото. Тъй като Сатурн и Нептун са ретроградни във вашия знак, отделете достатъчно време за почивка, като бъдете особено внимателни на 1 септември, когато напрегнатият аспект на Марс със Сатурн може да изпие енергията ви. Подарете си този ден за пълен отдих. Взаимоотношенията излизат на преден план около 10 септември, когато Венера и Меркурий активират сектора на близостта и партньорствата. Откритият разговор ще ви помогне лесно да стигнете до съгласие с любимия човек.

Новолунието на същия ден (10 септември) е изключително подходящо за кандидатстване за нова работа, а също и за профилактичен преглед при лекар или стоматолог. Хармонията във връзките продължава да се развива чудесно след 22 септември, когато Слънцето преминава във Везни. Пълнолунието на 26 септември е перфектният момент да разчистите гардероба си от стари дрехи и излишни вещи. Романтичният ви живот се разпалва силно на 27 септември, когато вашият управител Марс навлиза в сектора ви на любовта – периодът до края на ноември носи много страст, но е и прекрасен за творчески проекти, декорация у дома, плетене или рисуване. На 30 септември преминаването на Меркурий в Скорпион отваря идеален прозорец за открити разговори относно семейния бюджет, което ще ви осигури спокойствие за предстоящите месеци.

ТЕЛЕЦ

Романтика, служебно развитие и успешни домашни ремонти

Работата и професионалната тема в хороскопа ще бъдат изключително хармонични през първите дни на месеца благодарение на вашия управител Венера. Сътрудничеството с колеги ще се случва с лекота, което ще ви помогне бързо да постигнете целите си. На 10 септември Венера преминава във вашия партньорски сектор, а Меркурий заема нейното място, гарантирайки мирен и градивен тон както в служебните, така и в личните отношения. Новолунието на 10 септември е звезден момент за ново романтично запознанство, а също така е изключително благоприятно за стъпки към разширяване на семейството.

Бъдете по-внимателни около 15 септември, когато напрегнатият аспект между Венера и Плутон може да донесе дребни любовни недоразумения. Понякога е по-добре просто да се съгласите да оставите различието в мненията, за да запазите мира. С преминаването на Слънцето във Везни на 22 септември вашите лидерски умения ще вдъхновят целия екип. Пълнолунието на 26 септември е идеалният ден за пълноценна почивка и презареждане. На следващия ден, 27 септември, Марс ще постави началото на перфектен период за сериозни подобрения у дома, почистване и подреждане на градината или обновяване на интериора преди студените месеци. Общуването с близките ще придобие още по-голямо значение след 30 септември, когато Меркурий навлиза в Скорпион, откривайки прекрасен период за искрени и важни разговори.

БЛИЗНАЦИ

Нови идеи, имотни сделки и романтика

Септември е прекрасен месец да подредите дома и личната си среда. В началото на месеца Слънцето и вашият управител Меркурий създават идеални условия за основно почистване, ремонти и подреждане на градината. На 10 септември Венера навлиза в сектора на професионалното ви развитие, а Меркурий – в сектора на творчеството, което ще ви позволи да изразите идеите си по страхотен начин и да вдъхновите екипа си. Новолунието на 10 септември е вашата зелена светлина за имотни сделки, покупко-продажби или важни промени у дома. Бъдете обаче изключително внимателни на 18 септември, когато Меркурий е в опозиция със Сатурн.

Избягвайте подписването на важни договори и прочетете дребния шрифт, за да си спестите бъдещи главоболия. Романтичните възможности разцъфват след 22 септември, когато Слънцето навлиза във вашия сектор на любовта. Очаквайте страсти и вълнуващи нови запознанства. Пълнолунието на 26 септември е чудесен повод за вечер навън с приятели и приятни разговори. Графикът ви бързо ще се запълни с задачи и кратки пътувания след 27 септември, когато Марс преминава в Лъв, което ще поддържа високото ви настроение чак до края на ноември. Преминаването на Меркурий в сектора на професионалното ви развитие на 30 септември поставя акцент върху по-добрата комуникация с колегите – изслушвайте внимателно и ще се превърнете в любимците на цялата компания.

РАК

Уикенди сред природата. Уютни събирания вкъщи с приятели

Енергията ви ще бъде изключително висока през целия септември благодарение на движението на Марс във вашия знак, което ви помага да се справите с лекота с всяка задача и проект. В началото на месеца Слънцето и Меркурий ще акцентират кратките пътешествия, обещавайки прекрасни уикенди сред природата, къмпинг или бързи разходки до близки места. На 10 септември Венера навлиза в сектора на любовта, носейки романтични искри и хармония, докато Меркурий превръща дома ви в любимо и предпочитано място за близки и приятели. Новолунието на същия ден, 10 септември, донася важни и радостни новини, които ще дадат и повод за празнуване.

След преминаването на Слънцето във Везни на 22 септември фокусът ви се измества към уюта у дома, подреждането на градината и изостаналите домашни задължения. Пълнолунието на 26 септември поставя акцент върху кариерата, носейки възможност за важна промяна на позицията или работната среда, която ще има дългосрочен ефект. Стремежът ви към по-високи доходи се засилва след 27 септември, когато Марс ще ви подтиква към търсенето на активна и по-доходна работа. Навлизането на Меркурий в Скорпион на 30 септември подобрява общуването с любимите хора и ви помага с лекота да изгладите евентуални разногласия.

ЛЪВ

Финансова стабилност, пътувания и щастливи мигове

Финансовото ви състояние ще се подобри през този месец, носейки пълно успокоение за бюджета ви. Вашият управител Слънцето и Меркурий активират финансовите теми в началото на септември, засилвайки вашата предприемчивост. Креативните ви идеи бързо ще дадат добри резултати. На 10 септември Венера навлиза в сектора, отговорен за дома ви, а Меркурий преминава във Везни, вдъхновявайки ви да инвестирате част от средствата в обновяване на интериора и подреждане на градината. Новолунието на 10 септември разкрива шанса да срещнете съвсем нов източник на доходи, който може окончателно да стабилизира финансите ви.

След 22 септември Слънцето ви подтиква към кратки пътувания, но ако мечтаете за по-дълго пост-лятно пътешествие, на 26 септември е най-подходящият момент да се отправите към далечни дестинации. Навлизането на Марс във вашия знак на 27 септември ви дарява със силна енергия и устрем чак до края на ноември. Това е перфектно време за нови спортни занимания, динамични проекти или пътешествия. Месецът завършва на 30 септември с преминаването на Меркурий при Венера във Везни, превръщайки ви в перфектния домакин за гостуващи близки и приятели.

ДЕВА

Стабилност в доходите, малка почивка за 22 септември

С идването на септември Слънцето и вашият управител Меркурий се движат във вашия знак, поставяйки ви под ласкателните лъчи на прожекторите – това е вашето време да заблестите. Романтиката изпълва мислите ви на 10 септември, когато Венера навлиза в страстния Скорпион и засилва максимално вашия чар, давайки ви кураж да разкриете чувствата си. На същия ден (10 септември) Меркурий навлиза във Везни и увеличава способността ви да привличате финансови ресурси, превръщайки идеите ви в печеливши проекти.

Новолунието във вашия знак на 10 септември е идеален момент да инвестирате в себе си – нова прическа, обновен гардероб или пълноценна грижа за визията ще ви накарат да се чувствате прекрасно. Хармоничният аспект на Меркурий с Юпитер на 21 септември ви дава зелена светлина да резервирате желана ваканция или дълъг уикенд в резултат на слети почивни дни. Финансовото ви състояние се подобрява още повече след 22 септември с преминаването на Слънцето във Везни и носейки обрат към по-добро. Пълнолунието на 26 септември е подходящият момент да прегледате бюджета си и да свиете излишните разходи. Навлизането на Марс в Лъв на 27 септември ви зарежда с огромна работна енергия чак до края на ноември, а преминаването на Меркурий в Скорпион на 30 септември ви подтиква към динамични кратки пътувания и промяна в нормалната ви рутина.

ВЕЗНИ

Привличате нови възможности и увеличавате банковата сметка

Месецът започва в по-спокоен ритъм. Времето, прекарано насаме със себе си, ще възстанови вътрешния ви баланс в края на лятото, затова задължително си осигурете повече време за отдих и грижа за себе си. Вашият управител Венера навлиза в Скорпион на 10 септември – прекрасен транзит за привличане на пари и нови възможности за увеличаване на банковата ви сметка. Също така на 10 септември Меркурий преминава във вашия знак и засилва дипломатичността ви, помагайки ви с лекота да преговаряте и да обръщате всяка ситуация във ваша полза.

Новолунието на 10 септември е идеален момент да си подарите релаксиращ масаж или спа процедура – тялото ви ще ви бъде благодарно! Вашият астрологичен сезон започва официално на 22 септември с преминаването на Слънцето във Везни. През следващите четири седмици самочувствието ви ще се покачи и ще отвори много нови врати пред вас. Пълнолунието на 26 септември може да извади на повърхността важен въпрос във връзката ви, но дори да се стигне до критична точка, това ще бъде необходима проверка на реалността. Социалният ви живот придобива голяма динамика на 27 септември, когато Марс навлиза в Лъв, носейки ви множество покани за събирания и празнични събития. Месецът завършва на 30 септември с преминаването на Меркурий в Скорпион, което ви дава зелена светлина да преговаряте за повишение на заплатата или за по-добре платена позиция.

СКОРПИОН

Чар, разчистване и вечери с изключен телефон…

С хладния есенен полъх вие сте напълно готови за забавления. Слънцето и Меркурий ви държат заети с весели събития и празнични събирания. Навлизането на Венера във вашия знак на 10 септември ви дарява с неотразим чар и позитивно излъчване, превръщайки ви в най-желания гост за всяко събитие чак до октомври. На същия ден Меркурий преминава във Везни и насочва вниманието ви към тайни проекти – перфектен период да разчистите дома, да подредите скритото пространство в гардероба си или да организирате парти-изненада за близък човек.

Новолунието на 10 септември е най-добрият момент в годината да организирате незабравимо събиране у дома. На 22 септември Слънцето се присъединява към Меркурий и дава сигнал за забавяне на темпото: няколко спокойни вечери на уединение с изключен телефон бързо ще възстановят сили и вътрешния ви баланс. Пълнолунието на 26 септември носи възможност за кариерна промяна, приключване на проект или преминаване към по-перспективна позиция. Амбициите ви за професионален успех се засилват на 27 септември, когато Марс навлиза в най-високата точка на вашата карта и ви дава два месеца да поемете лидерството и да заемете заслужено място на върха. Навлизането на Меркурий във вашия знак на 30 септември ви дарява със силата да вдъхновявате всички около себе си, правейки ви просто неудържими.

СТРЕЛЕЦ

Кариерно развитие, любов и пътешествия

Септември започва с отлични кариерни възможности за вас благодарение на движението на Слънцето и Меркурий в най-високата точка на вашия хороскоп. Кандидатствайте за повишение, поемете контрола над ключови проекти или потърсете ново място за изява. Портите пред вас се отварят широко около новолунието на 10 септември, когато можете да сключите изключително успешна сделка. На същия ден Венера навлиза в Скорпион, създавайки перфектни условия за уютни и спокойни вечери с любимия човек, докато преминаването на Меркурий във Везни ще ви обсипе с покани за събития.

Търсенето на баланс между личния и обществения живот ще стане много по-лесно след 22 септември, когато Слънцето преминава във Везни и ви зарежда с желание за повече социални излизания. Все пак запазете пълнолунието на 26 септември специално за романтика – резервирайте маса в любимия си ресторант и се отдайте на любовта. На 27 септември Марс преминава в Лъв, подготвяйки сцената за най-любимото ви занимание: пътешествията, така че спокойно последвайте страстта си към нови приключения и далечни дестинации. Месецът завършва на 30 септември с преминаването на Меркурий в Скорпион, което ще ви разкрие поверителна информация – най-добре я запазете в тайна… поне за момента.

КОЗИРОГ

Не забравяйте за възможността да пътувате

Пътешествията могат да ви отведат далеч през този месец благодарение на Слънцето и Меркурий. Небето е изключително благосклонно, а най-добрият ден за дадете старт на ново приключение е новолунието на 10 септември. Резервирайте си пътуване и се отправете на път! На същия ден Венера преминава в Скорпион, откъдето обогатява социалния ви живот с весели партита и празнични вечери, а преминаването на Меркурий във Везни ви дарява със способността да вдъхновявате с лидерството си. Бъдете обаче по-внимателни на 18 септември, когато Меркурий е в опозиция със Сатурн.

Лесно е да кажете нещо погрешно, затова е по-добре да запазите мълчание, вместо да рискувате излишни противоречия. Авторитетът ви на работното място продължава да расте и след 22 септември, поставяйки ви под заслужените лъчи на прожекторите. Обърнете внимание на дома по време на пълнолунието на 26 септември. Разчистете пространството, разрешете семейните въпроси или проучете възможностите за имотни сделки. Преминаването на Марс в Лъв на 27 септември засилва амбицията ви за финансова стабилност, помагайки ви през следващите два месеца да увеличите спестяванията си или да стопите дълговете. Навлизането на Меркурий в Скорпион на 30 септември ще ви държи сред хора и приятна компания дълго време.

ВОДОЛЕЙ

Нови източници на доходи. Пътувания. Вдъхновение в екипа

Този месец ви дава прекрасна възможност да подредите изцяло финансовите си приоритети. В началото на септември се създават идеални условия за преразглеждане и оптимизиране на бюджета. Новолунието на 10 септември разкрива нови източници на доходи, вероятно чрез съвместни проекти или интелигентни данъчни стратегии. На същия ден Венера навлиза в Скорпион, което е чудесен знак за професионалния ви израстване. Личният ви чар ще ви помогне да привлечете по-добре платена позиция или повишение. Преминаването на Меркурий във Везни на 10 септември събужда желание за кратки пътувания и бързи бягства до екзотични дестинации. Слънцето се присъединява към Меркурий на 22 септември, давайки ви допълнителен стимул да се отправите на път.

Ако не сте готови за по-дълго пътешествие, една кратка ваканция или уикенд в близък град по време на пълнолунието на 26 септември е перфектното решение. Взаимоотношенията стават много страстни, когато Марс навлиза в Лъв за два месеца, започвайки от 27 септември. С хладните есенни дни романтичният огън ще гори все по-силно. Хармоничният аспект между Слънцето и Уран на 28 септември е изключително благоприятен за романтични пътувания, повторен меден месец или внезапен круиз с любимия човек. Месецът завършва на 30 септември с преминаването на Меркурий в Скорпион, което ви подготвя да поемете лидерството на работното място – думите ви притежават сила, затова ги използвайте мъдро, за да вдъхновите целия екип.

РИБИ

Любов, възможност за пътувания и поемане на лидерство

Вашите взаимоотношения ще придобият сериозен и нов етап през септември. Слънцето и Меркурий в началото на месеца създават перфектната сцена да направите връзката си официална. Новолунието на 10 септември е най-добрият ден да предложите брак или да направите важна стъпка заедно. На същия ден Венера навлиза в Скорпион, а това е вашият сектор на пътешествията. Ето едно идеално време за романтична ваканция до далечна дестинация. Слънцето се присъединява към Меркурий на 22 септември, разпалвайки още повече страстта. С две думи, това е един от най-силните месеци за любов!

Ако сте необвързани, използвайте тази енергия да се отворите за нови познанства, защото могат да възникнат неочаквано красиви връзки. Обърнете внимание на финансите си около пълнолунието на 26 септември, което разкрива промяна. Това може да отбележи приключването на един източник на доходи или финализирането на важно финансово задължение. Марс навлиза във вашия работен сектор на 27 септември, носейки чудесен шанс за поемане на лидерство или за намиране на нова позиция, така че до празниците да бъдете в значително по-добро финансово състояние. Месецът завършва с преминаването на Меркурий в Скорпион на 30 септември – космически знак да се запишете за курс или обучение, защото колкото повече знания придобивате сега, толкова повече ще печелите занапред.

Тодор Емилов-Тео