Инвалиди си направиха кулинарен фестивал

С много настроение, музика и аромат на домашно приготвени ястия се проведе кулинарният фестивал „От градината на баба Есен“, организиран от Общинската организация на Съюза на инвалидите в Стражица, със съдействието на Общината и Регионална организация на Съюза на инвалидите в България – Велико Търново.

В събитието се включиха хора с увреждания от страната с красиво подредени щандове, а освен кулинарните изкушения имаше и артателиета.

Идеята на фестивала бе да даде поле за изява на техните различни таланти, те да бъдат приобщени и да покажат на обществото своите умения.

Този ден напомни на всички колко важни са човешката близост, уважение и добрата дума.

Ана РАЙКОВСКА