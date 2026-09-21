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кулинарен фестивал
ОбществоСтражица

Инвалиди си направиха кулинарен фестивал

Ана Райковска 65 четения 0 Comments

С много настроение, музика и аромат на домашно приготвени ястия се проведе кулинарният фестивал „От градината на баба Есен“, организиран от Общинската организация на Съюза на инвалидите в Стражица, със съдействието на Общината и Регионална организация на Съюза на инвалидите в България – Велико Търново.

В събитието се включиха хора с увреждания от страната с красиво подредени щандове, а освен кулинарните изкушения имаше и артателиета.

Идеята на фестивала бе да даде поле за изява на техните различни таланти, те да бъдат приобщени и да покажат на обществото своите умения.

Този ден напомни на всички колко важни са човешката близост, уважение и добрата дума.

Ана РАЙКОВСКА

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