Иван Иванов: „Вижда се сериозен страх в играчите, съперникът си реализира ситуациите, докато ние ги пропускаме“

„В много тежко психологическо състояние сме. Периодът е труден, опитвам се да не нападам футболистите публично, но те трябва да си изтърпят критиката и тя да дойде от мен. Миналия сезон, когато нямаше очаквания към отбора, те се чувстваха по-спокойни. Сега заявихме цел, но след първите три кръга, сигурно и аз имам вина, влязохме в лошо психологическо състояние.

Млади футболисти, без лидери, не могат да си помагат. Те са добри играчи, сигурен съм, че ако около тях има опитни, те ще показват по-добро ниво. Слабички сме и като физика, това оказва влияние и на характера. Трябва да се направи сериозен анализ да видим накъде отиват нещата с футболистите и отбора като цяло.

Ментално не сме готови да излезем лесно от тази ситуация. Вижда се сериозен страх в играчите, съперникът си реализира ситуациите, докато ние ги пропускаме. Аз съм треньор тук вече година. Първите 6 месеца им дадох пълна свобода да не се притесняват от грешките си, но им заявих, че след това ще почна да изисквам от тях, а това води до напрежение. Залъгаха ме, че ще се справят, но се вижда, че трудно ще излезем от това. Трябва да полагат много работа, но нямаме опитни играчи, които да поведат тези момчета“, коментира след загубата с 2:4 от „Черноморец 1919“ старши треньорът на „Етър ВТ“ Иван Иванов.