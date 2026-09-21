Издирват клиенти, плащали с фалшиви банкноти на селски пазар

Служители на РУ – Павликени установиха мъж, опитал да плати с неистинска банкнота. В петък съдействие в полицейското управление е потърсил служител от заведение в Павликени.

Той обяснил, че клиент е опитал да плати с неистинска банкнота и след като му било отказано си е тръгнал. От проведените незабавни действия по разследването е установено, че въпросното лице е 55-годишен от с. Голямо градище. Той обяснил, че банкнотата му е била дадена от клиенти. Банкнотата е иззета. По случая е започнато досъдебно производство.Служители на РУ – Горна Оряховица са иззели неистински банкноти от по 50 евро.

На 20 септември в полицейското управление в железничарския град е получен сигнал, че на пазара в с. Джулюница за прокарани в обръщение фалшиви пари. Изпратеният в селото полицейски екип е установил, че същия ден от местния пазар са били закупени различни стоки, от различни търговци с неистински банкноти.

Установени са пет банкноти от по 50 евро, три от които с еднакви серийни номера. Същите са иззети. Започнато е досъдебно производство.