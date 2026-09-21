Класни футболисти се надиграваха в Бутово, сухиндолци си тръгнаха с трите точки

Оспорван, но в същото време коректен мач, изиграха отборите на „Бъдеще 2010“ /Бутово/ и „Лозен 1924″ /Сухиндол/ на старта на сезона в Елитната областна футболна група. На терена в съседското дерби едни срещу други застанаха доказани футболисти, носили екипите и на тимове в „А“ група, които зарадваха многобройните зрители с качествени изпълнения, защитавайки реномето си.

„Отличен терен и организация, страхотни футболисти, точно и коректно съдийство, многобройна публика“, така обобщи неделния футболен слетобед на стадиона в Бутово старши треньорът на гостите Веселин Геновски. Воденият от него тим се наложи с 0:2, но головите възможности не липсваха и пред двете врати. Домакините, в чийто състав са Станимир Палев, Атанас Фиданин, Ивайло Михайлов, Елик Почански, Димо Атанасов, Владимир Мичев и още куп познати имена градяха хубави атаки към вратата на Радослав Рашков, който се отличи с добри намеси. В 16- ата минута обаче Недялко Стоянов спря с нарушение откъсващия се Тодор Чирпанов и реферът Михаел Павлов му показа директен червен картон. Въпреки, че останаха в намален състав играчите на „Бъдеще“ търсеха свойте шансове. Тодор Чирпанов в разбъркване и Александър Спасов, след подаване на Христо Марков, обаче вкараха за „Лозен 1924“ и трите точки влязоха в актива на сухиндолци.