ЛРД „Сокол-1884“ отбеляза 142 години ловна история

142 ГОДИНИ ОТ НАЧАЛОТО НА ЛОВНОТО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ ОТБЕЛЯЗА ЛРД „СОКОЛ-1884“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО. Празникът събра ловци и гости на стрелбищния комплекс над кв. „Картала“.

Честванията преминаха в дните 19 и 20 септември. Програмата включваше традиционния събор на ловните дружинки, състезание по ловна стрелба и освещаване на ловните знамена. Част от проявата беше и киноложка изложба на авджийски кучета.

Годишнината уважи заместник-кметът на Велико Търново Георги Недев. Той поздрави майсторите на точния мерник и връчи грамоти на заслужили членове на дружеството.

Историята на „Сокол-1884“ започва от група любители на авджийството, които създават ловен кръжец, който скоро прераства в първото ловно дружество у нас. За негов председател е избран аптекарят Никола Златев, а секретар става Карел Шкорпил.

Официалният устав на дружеството е утвърден през 1892 г. Постепенно организацията надхвърля чисто другарския характер и започва да се занимава с опазване на дивеча, противодействие на бракониерството и спазване на ловните правила.

Търновското дружество участва в създаването на Националната ловна организация. На дебютния ловен конгрес в София през 1898 г. то е представено от Атанас Колев.

През изминалите години „Сокол-1884“ е домакин на значими прояви и носи огромен принос за развитието на ловните традиции в България.

Големият празник на местните ловджии тази година е първият след кончината на дългогодишния председател Димитър Йорданов. Щафетата пое Илко Йорданов, който беше избран за ръководител на Общо събрание в края на юли.

Галина ГЕОРГИЕВА