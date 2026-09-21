Лясковец се готви за второто издание на есенния фестивал „Щедрата лясковска земя“

Специални гост-изпълнители са сестри Филатови

Под надслова „Традицията оживява” на 26 септември ще се проведе второто издание на общинския есенен фестивал „Щедрата лясковска земя“, а централният площад „Възраждане“ ще бъде изпълнен с кулинари, самодейци и посетители от близо и далеч.

Организатор на събитието е Община Лясковец, а участници в него са местните читалища, пенсионерски клубове, училища, детски градини, Центърът за социални услуги, земеделски производители, местни занаятчии и творци от град Лясковец и от съставните на общината села Джулюница, Козаревец, Добри дял, Мерданя, Драгижево. Те ще покажат типични за региона ястия, зеленчуци и плодове от плодородната лясковска земя, традиционни обреди, занаяти и фолклор.

Официалният старт на събитието ще бъде даден в 13 ч. на централната сцена в Лясковец. Празника с приветствия ще открият кметът на общината Васил Христов и официалните гости. Ще има щандове с кулинария, дегустации, работилници, фермерски пазар и богата фолклорна програма, която ще включва танцови, песенни, инструментални изпълнения на самодейните състави при местните читалища и пенсионерски клубове.

Гостуващи изпълнители са народните певици от Пиринския край сестри Мария и Магдалена Филатови. Община Лясковец кани граждани и гости да бъдат част от традицията, да опитат от кулинарните предложения, да танцуват, да се докоснат до майсторството на занаятчиите и да си закупят екологично чисти продукти от местните производители.

Ана РАЙКОВСКА

Сн.: архив „Борба”