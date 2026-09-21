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Мартин Душков и Матео Николов се вихриха в Дебелец, Християн Кожухаров отстрами неданци

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„Ботев” /Дебелец/ победи ФК „Недан” /Недан/ с 3:2 в среща от първия кръг в първенството на Елитната областна футболна група. Воденият от Стефан Николов тим на домакините, разчиташе в центъра на защитата си на доказано име като Росен Ванков, а в атака заложи на бързи футболисти, които създадоха доста проблеми на гостите. Матео Николов откри резултата при поредния си пробив отдясно, като влезе навътре и стреля, а рикуширалата от страничния стълб топка спря в мрежата за 1:0. Пак той бе на върха на атака и след нарушение срещу него реферът отсъди наказателен удар, реализиран от Мартин Душков за 2:0. Капитанът на „Ботев“ отбеляза третия гол за отбора си с шут от границата на наказателното поле и асистенция на гредата в началото на второто полувреме. Постепенно през втората част неданци се върнаха в мача, възползвайки се и от смените в състава на дебелчани и излизането от игра на Ванков. Християн Кожухаров намали на 1:3 от дузпа, а в самия край на срещата бе точен и за 2:3.

 

 

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