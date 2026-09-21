Медицинска сестра от Горна Оряховица предава уменията си за сокайната шевица

Уменията си за везане на сокайна шевица, един почти изгубен занаят, иска да предаде на колкото се може повече хора Станислава Трифонова от Горна Оряховица. На 21 септември от 18 часа тя ще води практически майсторски клас по темата, а мястото е галерия „Паспарту” във Велико Търново. Записването е предварително.

Сокаят е старинно и пищно невестинско забраждане, който се предава по наследство. Невестата го слагала в дните непосредствено след сватбата и го носела на големи празници. Характерен е за Централна Северна България – Търновско (Килифарево), Тревненско, Габровско, Севлиевско и Ловешко. По форма и украса прилича на корона. Украшението, което се използвало до края на XIX в., се състои от твърда подложка, метално „кръжило“, изработено от бронз, мед, сребро, рядко позлатено, дълга ивична бяла кърпа, украсена с ажурна, писана или тъкана шевица и метални накити, мъниста, пендари, всички обединени в едно цяло. Красиво, царствено забраждане!

Според легенди, а и етнографите твърдят, сокаят води началото си от облеклото на търновския царски двор и приближеното болярство. С падането на Второто българско царство от Търново забягват прокудените царски семейства и се поселват в затънтените и недостижими за турците селища из Балкана (около Габрово, Трявна, Елена, Ловеч и Боженци). Тези фамилии и приближените им донесли със себе си специфичен женски царски накит за глава, който с времето става част от традиционното облекло на местното население.

Тази легенда свързва произхода на сокая с царските диадеми и обяснява желанието на турската власт да го извади от употреба в началото на ХІХ век.

„В момента възстановявам автентична сокайна шевица за музея в Старо Стефаново, Ловешко, където имат намерение да възстановят сокайното забраждане. Иначе работя сокайна шевица от три години. Цялата работа започна с курсов проект на дъщеря ми Мария. По това време беше студентка в Югозападния университет в Благоевград и там по фолклор трябваше да прави курсова работа. Беше се насочила към шевиците и ме помоли да й помогна. Професорът я попитал откъде е, тя отвърнала, че е от Ловеч, тъй като допреди две години живеех там, и той й задал да пише конкретно за сокайната шевица.

До този момент, признавам си, не бях чувала за нея и започнах да издирвам информация. И нали всяко дете иска да се похвали с мама и тате, дъщеря ми споменала, че правя разни неща със шевици. Тогава преподавателят отсякъл, че не иска в работата й снимки от интернет, а на изделия на майка й. Та така започнаха нещата и това още повече ме мотивира да намеря кой да ме научи как се везе, защото се оказа, че изработката й е доста специфична. Така стигнах до Ани Йовева, прочута майсторка от Самоков. Отидох там да се уча от нея.

Като цяло сокайните шевици са три вида. Тази, която аз мога да правя, е дупчената. Вторият вид е писана, знам как се прави, но не съм я работила, и третият – тъкана – за нея нямам стан вкъщи. Дупчената се изработва върху кърпа, дълга до 3,5 метра, от ленено платно – фино, домашно тъкано. Шевицата е в двата края на кърпата. Специфичното е, че всяко едно квадратче от схемата се изработва с 21 бода на плата. Всеки бод е със строга последователност, идеята е шевицата да стане огледална – няма лице и опаки, от две страни изглежда по един и същ начин. Конецът се стяга максимално, за да могат да се получат едни дупчици в шевицата. Когато човек я погледне срещу светлината, дупчиците я пропускат и все едно като че ли от самата шевица свети. Много е ефектно и стои красиво! Но и много трудоемко”, разказва Станислава Трифонова.

Основните цветове са червено, зелено, синьо, жълто, оранжево, черно, има много символи, мотивите са предимно флорални.

И клободан – плоска метална нишка за бродерии, работи се с плоска игла. Когато се направи елементът с нея, нишката се сплесква. На помощ идват инструменти, за да се притисне плътно към плата и крайчетата да не боцкат и да не се закачат. Но не във всяка сокайна шевица има такава нишка, уточнява майсторката.

„Никога не съм мислела, че съм достатъчно добра. Но правя този майсторски клас, защото се оказа, че в региона няма човек, който може да го прави, а има желаещи да се научат. Искам не да покажа колко много мога, а това, което мога, да го предам на другите. Този занаят трябва да остане и да се запази, да го има и след нас! Той е част от нашата памет!”, споделя Станислава Трифонова.

53-годишната медицинска сестра по образование и признание, с дълъг стаж в професията, е занаятчия с майсторско свидетелство, но влечението й към плетене, шиене и бродиране е още от петгодишна възраст. Малко по-голяма – 7-8-годишна, баба й започнала да я учи да крои. Прави и бижута от цветя, асортиментът й от изделия е много богат, но шевиците са й най на сърце.

Ана РАЙКОВСКА

Сн.: личен архив