С мерките за дисциплина няма да връщаме инквизицията и макаренковщината в училище, каза министър Георги Вълчев

С мерките за дисциплина няма да връщаме инквизицията и макаренковщината в училище, заяви министърът на образованието и науката проф. д-р Георги Вълчев по Би Ти Ви. По думите му резултатите от PISA показват сериозни проблеми с дисциплината – 41% от учениците посочват, че поведението на съучениците им пречи да учат пълноценно.

МОН представи пакет от мерки, обединени в четири основни стълба – ранно обхващане на децата в образователната система, развитие на социални и позитивни умения, подкрепа за личностното развитие и по-добра координация между институциите. Предвижда се въвеждането на училищни омбудсмани с педагогически профил. Мерките ще преминат през обществено обсъждане и се очаква да влязат в сила от втория учебен срок.

Вълчев посочи и предстоящата промяна в системата на учебниците. Идеята е да има по един учебник по български език и литература, история и география, като изборът ще се прави чрез конкурс от комисия с участие на учители, университетски преподаватели и представители на МОН. Промяната се очаква най-рано през 2028 г.

Министърът отново заяви, че трябва да бъде променен принципът „парите следват ученика“, като към финансирането бъде добавен компонент, свързан с качеството на образованието.

По случая с частното училище „Космос“ Вълчев съобщи, че тече проверка дали са изпълнени предписанията от предходна проверка. При нарушения лицензът на училището може да бъде отнет.

По повод бюджета за 2027 г. министърът каза, че се водят разговори за увеличение на учителските заплати и изрази очакване за „достойно увеличение“.

БТА