Обща кандидатура за Европейска столица на културата: В. Търново разполага със 17 000 легла в хотелите, Габрово с по-малко от 500
Велико Търново разполага с близо 17 000 легла в туристическата си база, а в Габрово има по-малко от 500, съобщи зам.-кметът на старата столица Нейко Генчев, който коментира общото участие на двата града за европейска столица на културата и подписания меморандум, който трябва да бъде одобрен от местния парламент.
„Ние започнахме проучване на въпроса с Габрово още преди година, защото естествената логика ни доведе до това заключение, че е по-добре да обединим ресурсите си. В последствие се постигна съгласие и се подписа меморандумът. Не се отказваме от собствената си амбиция , а избираме този модел на участие. В правилата е записано, че формално един град може да кандидатства – в случая това е Габрово, а Велико Търново участва като регионален стратегически партньор“, сподели Нейко Генчев.
По думите му не става въпрос за йерархия, а за административна конструкция. Според него между Габрово и Велико Търново има равнопоставеност.
„Велико Търново няма да загуби нищо от това. Това не е конкурс за славно минало, а за бъдещето, как чрез културата могат да се променят градът и регионът и да се изграждат партньорства с траен резултат. Силата е в различието на двата града. Ние няма начин да загубим от това сътрудничество. Ние се допълваме. Ние влизаме с нашето историческо наследство, два университета и големите международни контакти и огромен потенциал. Габрово добавя индустриалното си наследство, съвременни културни практики, те са напред с дигитализацията и имат различни партньорски мрежи и имат статут на творчески град на ЮНЕСКО“, сподели още Нейко Генчев.
По думите му двата града могат да покажат общ европейски разказ за развитието на Централна България чрез културата. Той определи шансовете на Габрово и Велико Търново като реални за крайната победа в надпреварата.
Подписването на меморандума не поражда финансови задължения. Конкретните ангажименти ще бъдат тепърва утвърждавани от Общинския съвет.
Михаил МИХАЛЕВ
Снимка: Пиксабей
4 коментара за “Обща кандидатура за Европейска столица на културата: В. Търново разполага със 17 000 легла в хотелите, Габрово с по-малко от 500”
Каква култура, бе .
Център няма , тротоари няма , двама не могат да се разминат без да се свият в участъка през който минават Туристите .
И Туристите , основният ПОМИНЪК на града не ходи в Чолаковци или Картала , кметчо Некадърно ….
Култура ….. Разследвайте Минжата Пънов, нямащия нищо на негово име според Сметната палата . И се оказва че Чистачката на тоя льохман , е по-богата от него .
Тя имала 2 апартамента , той няма …
Не ви ли е срам от общинската и кметската администрация като Търново се явява подгласник на Габрово. Продажници …за няколко хиляди евро предадохте Болярския ни град път сега се обяснявате и оправдавате. Догодина на изборите хората да ви изритат от общината
След като според статия няма значение кой от двата града ще е водещ нека Кметът Панов и музиканта Нейко Генчев да обяснят защо тогава Търново не е водещ а Габрово…абсолютни селски дребни схемаджии
По тъпо оправдание от екипа на кмета не съм чувал. Явно от общината мислят че болярите сме много тъпи. Панов пак е продал/предал Търново на други по Герберска линия…безсрамник. Къде е общинския съвет за да направи проверка, въпреки че и там са му на кмета като слуги