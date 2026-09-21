Обща кандидатура за Европейска столица на културата: В. Търново разполага със 17 000 легла в хотелите, Габрово с по-малко от 500

Велико Търново разполага с близо 17 000 легла в туристическата си база, а в Габрово има по-малко от 500, съобщи зам.-кметът на старата столица Нейко Генчев, който коментира общото участие на двата града за европейска столица на културата и подписания меморандум, който трябва да бъде одобрен от местния парламент.

„Ние започнахме проучване на въпроса с Габрово още преди година, защото естествената логика ни доведе до това заключение, че е по-добре да обединим ресурсите си. В последствие се постигна съгласие и се подписа меморандумът. Не се отказваме от собствената си амбиция , а избираме този модел на участие. В правилата е записано, че формално един град може да кандидатства – в случая това е Габрово, а Велико Търново участва като регионален стратегически партньор“, сподели Нейко Генчев.

По думите му не става въпрос за йерархия, а за административна конструкция. Според него между Габрово и Велико Търново има равнопоставеност.

„Велико Търново няма да загуби нищо от това. Това не е конкурс за славно минало, а за бъдещето, как чрез културата могат да се променят градът и регионът и да се изграждат партньорства с траен резултат. Силата е в различието на двата града. Ние няма начин да загубим от това сътрудничество. Ние се допълваме. Ние влизаме с нашето историческо наследство, два университета и големите международни контакти и огромен потенциал. Габрово добавя индустриалното си наследство, съвременни културни практики, те са напред с дигитализацията и имат различни партньорски мрежи и имат статут на творчески град на ЮНЕСКО“, сподели още Нейко Генчев.

По думите му двата града могат да покажат общ европейски разказ за развитието на Централна България чрез културата. Той определи шансовете на Габрово и Велико Търново като реални за крайната победа в надпреварата.

Подписването на меморандума не поражда финансови задължения. Конкретните ангажименти ще бъдат тепърва утвърждавани от Общинския съвет.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимка: Пиксабей