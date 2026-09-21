Потомците на генерала и герой от войните Атанас Стефанов откриват негова паметна плоча в Миндя

По инициатива и със средства на потомците на търновския генерал-лейтенант и герой от войните за национално обединение Атанас Стефанов, сред които е и неговата внучка и дъщеря на Горазд Чолаков – Маргарита Чолакова, паметна плоча в Миндя ще напомня за подвизите му и тези на неговия брат – подпоручик Иван Стефанов.

Паметната плоча е поставена върху скала в центъра на селото, родно място на баща им Стефан Кинов, и е изработена от известния скулптор Денислав Сираков. Тържественото откриване е на 5 октомври от 11 часа в Миндя. Кметството и родствениците канят родолюбивите българи да почетат паметта им.

„Идеята за плочата е отдавна, но три години водим битка за нея – много документи трябваше да се изготвят, а и тичането по институциите на беше малко. Като се започне от доказване на роднинството, до разрешението за поставяне. Одобрява се от министерството на отбраната, от историци… Бавно стават процедурите, но се справихме. Аз се заех с документалната част, сродниците – с финансовата. Скалата стои повече от 25 години в парка, Сираков я хареса и така беше намерено мястото на плочата, стана хубаво”, сподели за „Борба” кметицата на Миндя Десислава Иванова.

И докато за позабравения генерал от Третото българско царство след 10 ноември отново се заговори, за него се написаха и книги, малкият му брат не успява да натрупа богата биография, защото загива едва 20-годишен.

Атанас Стефанов е роден в Търново на 13 септември 1891 г., а две години по-късно, на 20 май 1893 г., се ражда Иван. Двамата постъпват като кадети на Военното на Н. В. Училище през 1905 г. и са зачислени в 32-ри Царски випуск. При завършването си през 1912 г. са произведени в чин подпоручик.

В Балканската война подпоручик Атанас Стефанов участва като командир на 6-а рота от 18-и пехотен Етърски на Н. В. Фердинанд 1 полк в състава на 5-а Дунавска дивизия. Подпоручик Иван Стефанов е командир на 1-вa poтa oт 20-и пехотен Добруджански на Н. В. Княз Кирил Преславски полк. Той загива на 5 март 1913 г. при езерото Деркос на Чаталджанските позиции. Погребан е в църковния двор на село Караджакьой, Източна Тракия.

Подпоручик Атанас Стефанов взема участие във всички боеве, които полкът води през 1912-1913 г. при Бунар Хисap и Чаталджа. Той не присъства на погребението на брат си, защото се сражава на Чаталджанските позиции. В атестационната книжка е оценен от подполковник Иван Бойчев така: „… Водил ротата си бойко, мъжествено и безпределно храбро”.

Атанас Стефанов участва и в Междусъюзническата война, и в двете световни войни. Блестящата му военна кариера е следствие на участие в реални боеве, където се бие храбро и се проявява като отличен командир.

На 1 ноември 1936 г. поема командването на 5-а пехотна Дунавска дивизия, след което от 25 септември 1940 г. е командир на Прикриващия фронт, а на 11 август 1941 г. поема командването на 4-а армия. През 1943 година Атанас Стефанов е произведен в чин генерал-лейтенант. Името му се обсъжда за министър на войната в трите правителства на България през 1944 г.

Превратът на 9 септември го заварва в Министерство на войната. На 10 септември той вече е в Дупница на фронт срещу германците в 22-ри пехотен полк.

На 12 септември 1944 г. на път от София за Плевен ген. Стефанов е убит в Луковит от партизанката Митка Гръбчева. Убитият е осъден с присъда № 2 от 2 април 1945 година, като Плевенският народен съд, II състав „присъжда всички имоти посмъртно на починалия генерал-лейтенант Атанас Стефанов в полза на държавното съкровище“.

Видният търновец развива и активна обществена дейност. През 1931 г. става председател на Комитета за постройка на Военния клуб и основава аероклуб в Търново. През 1935 година е подпредседател на Изпълнителния комитет за честване 100 години от Велчовата завера. Прави лични дарения и открива войнишки паметници на загиналите във войните за национално обединение.

Генерал Стефанов подема и друга инициатива – издигане на паметници по пътя на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа от 1868 година. Прави лични дарения от по 1000 лева за селата Вардим, Хаджидимитрово, Караисен и Бяла черква.

Ана Райковска