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Разкриха кражби на две тротинетки и автомобил

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Кражба на две тротинетки от двор на имот в Павликени, разследват служители на местното полицейско управление. Посегателството е извършено в нощта срещу 18 септември. От проведените действия по разследването е установено, че извършители на деянието са 26-годишен от с. Пет Могили и 32-годишен от Попово.

Двамата са установени на територията на 05 РУ – София и задържани за срок до 24 часа по ЗМВР. По случая е образувано досъдебно производство.

Служители на РУ – Павликени са задържали двама за противозаконно отнемане на лек автомобил. Деянието е извършено в края на август. От проведените действия по разследването е установено, че автори на деянието са двама мъже на 26 и 32 години, съответно от с. Пет Могили и Попово. В събота двамата са привлечени в качеството на обвиняеми.

С постановление на прокуратурата двамата са задържани за срок до 72 часа. Работата по документиране на случая продължава.

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