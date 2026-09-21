Разширяват гробищен парк и правят стена за урни на кремирани покойници

Гробищният парк в Сухиндол ще бъде разширен, след като беше деактувана земя от Министерството на земеделието. Тя е с отпаднало предназначение и ще бъде използвана за разширението. За това е помогнал и областният управител на област Велико Търново.

Предстои да бъдат изготвени подробни устройствени планове. От местната администрация планират направата на огради и нови алеи. Ще бъде изградено и специално съоръжение за поставяне на урните на кремирани покойници. Предвижда се и поставяне на осветление.

Старият гробищен парк е изграден през 60-те години на миналия век и е почти запълнен. Към момента няма недостиг на гробни места в Сухиндол и обредите се извършват без затруднения.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимка: авторът

Старият гробищен парк в Сухиндол е изграден през 60-те години.