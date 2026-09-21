Самоводската чаршия не е в автентичния си вид, през 70-те години започва мащабната реконструкция

Много великотърновци и гости на старата столица са убедени, че Самоводската чаршия във Велико Търново е с автентичния си облик, но това не е така.

До 70-те години улицата е изглеждала по съвсем различен начин с много стари и схлупени къщи. Тогава започва и голямото преобразяване на пространството до вида, с който улицата днес е сред най-забележителните туристически дестинации в България.

Великотърновката Величка Георгиева е един от създателите на първите занаятчийски дюкяни. По думите й Самоводската чаршия е била строителна площадка през 70-те години на миналия век. През далечната 1971 година ханът „Хаджи Николи“ тъкмо бил реставриран и в него била подредена експозиция „Възраждане и етнография“. В отсрещните сгради били направени занаятчийски работилници, които показвали медникарство, златарство, тъкачество, табачество и мутафчийство. Именно това били първите стъпки по създаването на Самоводската чаршия и изграждането на сегашния вид.

Част от къщите, в които днес са дюкяните, са били реставрирани, а други изградени наново.

Самите къщи се строят от Института за паметниците на културата. Собствениците им се връщат да живеят на втория етаж на сградите, а на партерите се правят занаятчийските работилници. Особено трудно се оказало намирането на занаятчии, които да станат част от атракциите на улицата. Първо е осигурен занаятчия за ателието по тъкани, ползван е моделът на комплекса „Етър“.

Първият председател на „Задругата на майсторите“ у нас е старши научният сътрудник Христо Вакарелски. По-късно оглавява и Художествения съвет. Всяко изделие е минавало през сериозен контрол, преди да излезе на пазара, а за изложбите е имало комисия с жури.

Михаил МИХАЛЕВ