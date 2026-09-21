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Шампионът стартира защитата на титлата с победа в Стражица

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Първенецът на Елитната областна футболна група ФК “Земеделец 93“ /Козловец/ стартира защитата на титлата си с победа в първия кръг. Селекцията на Петър Найденов се наложи като гост над „Левски 1986” /Стражица/ с 1:3. Момчил Тодоров откри резултата, засичайки топката с глава след ъглов удар за 0:1. За 0:2 точен бе Иван Лесев в 32- ата минута, изпращайки с пета топката в мрежата на домакините от линията на вратарското поле. В 78- ата минута автогол на Илхан Халил, след остро подаване на Виктор Василев, доведе разликата до 0:3. Стражичани опитаха да намалят разликата, но ударът на Николай Николаев не намери целта. Все пак в добавеното време Борислав Иванов върна едно попадение, след като при контра бе изведен сам и не сбърка.

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