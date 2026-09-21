Състезател на „Етър- 100“ със сребро от Национален младежки олимпийски спортен фестивал

Сребърен медал и четвърто място записа „Етър-100“ на XIX Национален младежки олимпийски спортен фестивал, който се проведе във Враца от 18 до 20 септември. В престижния спортен форум, по покана на Българския олимпийски комитет, участваха двама млади състезатели на великотърновския клуб по спортна стрелба– Николета Коева и Божидар Маринов. Божидар Маринов се представи силно и спечели сребърен медал при юношите в дисциплината с въздушна пушка. Николета Коева завърши на четвърто място при девойките в същото упражнение. До медала не ѝ достигнаха само 2 точки, което показва колко оспорвана е била надпреварата. Участието на двамата състезатели в Националния младежки олимпийски фестивал е поредното признание за тяхната подготовка и за работата на треньорския екип на СКСС „Етър-100“. Поздравления за Божидар и Николета! Пожелаваме им още много успехи, медали и достойно представяне на Велико Търново“, написаха от клуба.