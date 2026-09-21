Студенти на ВТУ представят България на Световното университетско първенство по плажни спортове в Португалия

Дейвид Пенев и Марио Дамянов, студенти в специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание“ към Педагогическия факултет на ВТУ„Св. св. Кирил и Методий“, представят България на Световното университетско първенство по плажни спортове FISU World University Championship Beach Sports 2026 във Фигейра да Фош, Португалия.

Те се състезават в плажния волейбол и вече записаха убедителни победи над представителите на Словакия и Аржентина. Престижното международно състезание тази година събира около 600 студенти спортисти, треньори и официални лица от 31 държави и пет континента. Участниците се състезават в четири плажни спорта – волейбол, футбол, хандбал и борба.

Снимка: ВТУ