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Велико Търново отбелязва Деня на независимостта с богата празнична програма
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Велико Търново отбелязва Деня на независимостта с богата празнична програма

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One thought on “Велико Търново отбелязва Деня на независимостта с богата празнична програма

  • Кмет за смет
    21.09.2026 в 11:27
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    Празничната програма трябва да започне така
    07:00 Пред пирамидата на Царевец , пред всички Гости и Жители на града – Г’усин Минж.Пънов , вързан за нея(пирамидата) и бой с каиш по некадърната му гърбина до смърт . Пред всички , дори и фемилито му.
    Както правят Китайците в случай на Корупция – На стадиона и пред всички .
    До девето коляно на крадливия му и лаком гАз

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