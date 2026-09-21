Горещи новиниОбщество Велико Търново отбелязва Деня на независимостта с богата празнична програма 21.09.2026 БОРБА БГ 116 четения 1 Comment
One thought on “Велико Търново отбелязва Деня на независимостта с богата празнична програма”
Празничната програма трябва да започне така
07:00 Пред пирамидата на Царевец , пред всички Гости и Жители на града – Г’усин Минж.Пънов , вързан за нея(пирамидата) и бой с каиш по некадърната му гърбина до смърт . Пред всички , дори и фемилито му.
Както правят Китайците в случай на Корупция – На стадиона и пред всички .
До девето коляно на крадливия му и лаком гАз