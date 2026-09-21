„Виолетовите“ паднаха тежко на „Ивайло“, 17- годишен записа хеттрик и го посвети на баща си

Загуба с 2:4 претърпя отборът на „Етър ВТ“ от „Черноморец 1919“ в среща от Х- я кръг в първенството на Втора лига. „Виолетовите“ отново разочароваха, допускайки 4 гола в трети от последните си четири мача, а хеттрик записа 17-годишният Ростислав Костенски. Поради контузии мача пропуснаха Иво Марков, Стефан Трайков и Ангел Мартинов. Още в 50-ата секунда етърци можеха да открият, но топката мина до гредата след удар на Росен Иванов от движение. В 6-ата минута обаче Живко Петков пусна пас към нахлуващия отдясно Красиан Колев и последният не сбърка за 0:1. Удар с глава на Цанев не затрудни вратаря, а Виденов спаси удар отблизо на Костенски. В 26-ата минута обаче Алекс Димитров надбяга отбраната отдясно и намери Ростислав Костенски, който засече топката за 0:2.

Развоят видимо смути домакините, което пролича и в завършването на атаките им. Цветомир Цанев излезе сам на позиция в 37-ата минута, но вместо да вкара, реши да подава и сгреши. Стелиян Добрев пък след центриране не можа да насочи топката с глава в очертанията на вратата също в чиста позиция. Второто полувреме започна още по-кошмарно. Костенски първо с удар от дистанция нацели напречната греда. Пак той в 54-ата минута бе изпуснат от защитата и вкара за 0:3. Малко след това Виденов спаси нов опасен удар.

Етърци върнаха едно попадение в 65-ата минута, когато Мартин Николов центрира от корнер, вратарят изби, но от главата на Георги Иванов топката влезе в мрежата – 1:3. Голът пооживи домакините, които опитаха промяна. Изстрели на Стелиян Добрев и Тома Ушагелов от дистанция бяха уловени от вратаря, а в 81-ата минута Петър Петров стреля опасно, но Климентов, макар и трудно, спаси.

Дойде обаче 85-ата минута, когато защитата допусна поредния типичен гол, оставяйки Костенски да напредне и вкара за 1:4, реализирайки хеттрик. Младокът е юноша на клуба от Бургас, а след мача посвети хеттрика си на своя баща.

До края удар на Ушагелов бе боксиран, а Кристиян Величков бе съборен в пеналта и от дузпа оформи крайното 2:4.

„Етър ВТ“ определено е в игрова криза и вече е само на 3 т. от опасната зона на изпадащите…

„Етър ВТ“: Никола Виденов, Анастас Пемперски, Георги Александров, Мартин Борисов (59 Мартин Николов), Виктор Василев, Радослав Найденов (59 Георги Иванов), Стелиян Добрев (79 Кристиян Величков), Росен Иванов (46 Християн Цветков), Атанас Атанасов, Цветомир Цанев (59 Петър Петров), Тома Ушагелов.