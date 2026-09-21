Въздухът под лупа: Горна Оряховица с превишения, във Велико Търново продължават сигналите за миризми

В старата столица нормите уж спазени, но жалбите не секват

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ МАРИН БОГОМИЛОВ ПОИСКА АКТУАЛЕН АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ВЪВ ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ОБЛАСТ. Данните показват, че няма общ проблем с трайно превишаване на нормите, но в отделни населени места остават рискови зони и източници на замърсяване.

Информацията е събрана от РИОСВ – Велико Търново, РЗИ и общинските администрации и обхваща резултатите от мониторинга, здравните показатели и постъпилите сигнали от граждани.

Основният замърсител в населените места, където се извършва периодичен мониторинг, са фините прахови частици. През 2025 г. във Велико Търново и Свищов не е отчетено превишаване на допустимия брой дни с наднормени концентрации. В Горна Оряховица обаче е установено завишение, което налага продължаване на мерките за ограничаване на замърсяването от битовото отопление, транспорта, строителните дейности и вторичното запрашаване.

В Свищов са регистрирани превишения и на нормите за сероводород, които експертите свързват основно с промишлени източници.

МИРИЗМИТЕ ОКОЛО „КРОНОШПАН“ ОСТАВАТ ПРОБЛЕМ

Специално място в анализа заема ситуацията около „Кроношпан България“ във Велико Търново. Извършените измервания през конкретните периоди на мониторинг не показват превишаване на нормативно определените стойности за изследваните показатели.

Въпреки това продължават да постъпват сигнали от граждани за неприятни и задушливи миризми, дим, прах и синкава мъгла, които подателите свързват с дейността на предприятието.

Експертите отбелязват, че разпространението на неприятни миризми извън промишлената площадка може да създава дискомфорт и да влошава качеството на живот, особено при определени метеорологични условия.

Здравният анализ обаче не установява увеличение на спешните медицински случаи или на респираторните заболявания в лечебните заведения във Велико Търново в дните с най-много сигнали. Не е установена и пряка причинно-следствена връзка между оплакванията и регистрираната заболеваемост.

НЕОБХОДИМ Е ПОСТОЯНЕН КОНТРОЛ

Сред основните мерки на общините са ограничаване на замърсяването от битовото отопление, недопускане на нерегламентирано изгаряне на отпадъци, намаляване на вторичното запрашаване, подобряване на пътната инфраструктура и увеличаване на зелените площи.

Проблем остава липсата на постоянни измервателни пунктове в част от общините. Там оценката на въздуха се основава основно на периодични мобилни измервания и регионални данни.

Затова Областната администрация поставя акцент върху продължаването на системния мониторинг, засилването на контрола и по-бързата реакция при граждански сигнали.