„Йовковци“ отново под обсада: десетки незаконни биваци край питейния язовир

Втора проверка по разпореждане на областния управител Марин Богомилов разкри каравани, палатки, огнища и замърсяване в санитарната зона

Десетки незаконни биваци отново са окупирали бреговете на язовир „Йовковци“. Каравани, палатки, шатри, автомобили, лодки и огнища са установени непосредствено до водата при мащабна междуинституционална проверка на санитарната зона.

Инспекцията е извършена на 18 септември по разпореждане на областния управител Марин Богомилов. Това е втората проверка, разпоредена от областния управител заради нарушенията в района на питейния водоем.

В акцията са участвали представители на Областна администрация, ОДМВР, РЗИ, Басейнова дирекция, РДНСК, Община Елена, Централната рибоопазваща организация и ВиК „Йовковци“.

Каравани, палатки и хора, живеещи с месеци край водата

Проверяващите са попаднали на десетки обособени лагери. В тях са били разположени каравани, шатри и палатки, а около тях – автомобили, лодки, въдици и огнища.

На места са монтирани и соларни панели, което подсказва, че част от биваците не са временни спирки, а места за продължително пребиваване.

В района са били заварени и деца и домашни любимци. Част от рибарите са заявили, че от години посещават язовира, а някои са признали, че прекарват на брега по няколко месеца.

След почивката остава боклукът

Наред с незаконното къмпингуване инспекторите са констатирали и замърсяване. Около биваците са открити бутилки, опаковки, чували с вещи и стари мебели. На места са оформени огнища непосредствено до брега.

Всичко това се случва в зона, обозначена с предупредителни табели като санитарна вододайна зона.

„Не знаехме, че е забранено“

Проверените лица са били предупредени да напуснат района. Сред обясненията, които са дали, е и това, че не са знаели за забраната и че от години идват на язовира за риболов и почивка.

Предстои Басейнова дирекция да прецени какви административни санкции могат да бъдат наложени за установените нарушения.

Забраната за къмпингуване по бреговете на „Йовковци“ е в сила от 2009 г.

След втората проверка идва ред на мерките

Повторната инспекция поставя на дневен ред и въпроса за ефективността на охраната на водоема.

Според областния управител настоящата охрана, наета от ВиК „Йовковци“, очевидно не успява да предотврати нарушенията. Затова се очакват спешни мерки за засилване на контрола.

До края на следващата седмица всички институции, участвали в проверката, трябва да представят становищата си в Областна администрация. След това ще бъде проведено работно съвещание, на което ще бъдат обсъдени конкретни действия за охрана и стопанисване на язовира.

„Йовковци“ е питейен водоем и значението му за водоснабдяването на населението прави въпроса с контрола върху санитарната зона особено важен.