„Да си болярин, не е адресна регистрация, а привилегия и титла!“

При голям интерес във Велико Търново бе представен филмът „Пътят на Независимостта“ на Светослав Лазаров

ПРЕПЪЛНЕНА ЗАЛА, ИНТЕРЕС КЪМ ИСТОРИЯТА И РАЗГОВОР ЗА СМИСЪЛА НА НЕЗАВИСИМОСТТА СЪБРАХА ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПО ВРЕМЕ НА ПРЕМИЕРАТА НА ДОКУМЕНТАЛНИЯ ФИЛМ НА ПРЕДПРИЕМАЧА И ОБЩЕСТВЕНИК СВЕТОСЛАВ ЛАЗАРОВ „ПЪТЯТ НА НЕЗАВИСИМОСТТА“. В лентата участват две утвърдени имена в българската историческа наука – проф. дин Милко Палангурски и проф. дин Петко Петков.

Събитието се превърна не само в среща с един филм, посветен на паметната дата, но и в повод за разговор за историческата памет, държавността и значението на българската Независимост.

„За тази паметна дата могат да се кажат много неща“, каза Светослав Лазаров. По думите му 1908 година бележи края на един трийсетгодишен цикъл, започнал след Освобождението – стремежа на българите да изградят свободна, обединена и независима държава.

„Само за трийсет години ние успяваме да постигнем това. И може би точно затова тази история има какво да ни каже и днес“, подчерта Лазаров.

Той направи паралел между стремежа на българските държавници от началото на XX век и съвременния политически живот, отправяйки пожелание към днешните политици да притежават поне част от тогавашната устременост и целенасоченост, когато става въпрос за българските интереси.

„И понякога, вместо да избират между ляво и дясно, просто да си спомнят, че винаги България трябва да бъде над всичко“, каза още Светослав Лазаров.

ОСОБЕНО СИЛНО ПРОЗВУЧАХА ДУМИТЕ НА ПРОФ. ДИН ПЕТКО ПЕТКОВ ЗА ЗНАЧЕНИЕТО НА ТЪРНОВО И ИСТОРИЧЕСКАТА ПАМЕТ.

„ДА СИ БОЛЯРИН, НЕ Е АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ, ДА СИ БОЛЯРИН, Е ПРИВИЛЕГИЯ И ТИТЛА!“, ЗАЯВИ ИСТОРИКЪТ.

По думите му Велико Търново има сериозен принос за връщането на честването на Независимостта в националния календар. Той подчерта и значението на професионалния и добронамерен разговор за историята като начин тя да достигне до по-широка аудитория.

Проф. Петков припомни, че след 9 септември 1944 г. от официалния календар отпадат редица чествания, сред които тези, свързани с Независимостта, както и със Санстефанския договор. В този контекст той постави акцент върху ролята на Търново като символ на българската държавност.

„Столичността е дух, не е ЕГН“, каза проф. Петков, призовавайки да бъде възстановено усещането за историческата значимост на града и без излишно противопоставяне да се търсят общите национални основания.

Според него примерът от раждането на българската Независимост е знаков и може да бъде урок и за настоящето – че дори когато политиците имат различни виждания за управлението и са разделени от партийни пристрастия, е възможно да имат обща цел.

„И дано дойде времето, в което пак българските политици, макар и разделени от партийни пристрастия и различни виждания за управление, да имат една обща цел и тя да е България“, посочи проф. Петков.

Премиерата на „Пътят на Независимостта“ премина при голям интерес и в препълнената голяма зала на Община Велико Търново. Филмът поставя акцент върху историческия път към обявяването на Независимостта и върху хората и решенията, които стоят зад това ключово събитие в българската история.

Лентата ще бъде предоставена и на местните училища, което ще даде възможност тя да достигне до ученици и да се превърне в допълнителен повод за разговор за българската история, държавност и национална памет.

Историята на Независимостта продължава да бъде не само разказ за едно събитие от 1908 година, но и възможност да се говори за това какво обединява българите. А посланието, отправено по време на премиерата във Велико Търново, е ясно – независимо от различията, паметта за пътя към Независимостта остава част от общата българска история.

Стилян НАЙДЕНОВ