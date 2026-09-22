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Инж. Пламен Чернев: „Независимостта е извечна битка във времето, която е била, продължава днес и ще бъде“

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Уважаеми съграждани,

Приемете моите поздравления по случай Деня на Независимостта на България – 22 септември. Този ден събужда у всеки един от нас гордост. Ние, сухиндолци, сме наследници на прочути борци за свобода, затова делото на нашите предци отеква особено силно в днешния ден! Ден, в който със силен държавнически акт се увенчават с успех усилията на поколения родолюбци и борци за свобода.

Независимостта на България е пряко отражение от саможертвата на поколения революционери и възрожденци, отдали живота си за своята страна. Своята дан във вечната битка за свобода и справедливост са дали мнозина сухиндолци, които завинаги записаха имената си със златни букви в пантеона на родната история. Затова всяка година почитаме и тачим тяхното дело, предаваме го на поколенията!

Днес сме горди и вярваме, че саможертвата на нашите предци не е била напразна. Но трябва да знаем, че независимостта не е даденост, тя е извечна битка във времето, която е била, продължава днес и ще бъде. Независимостта трябва да се отстоява с думи, дела и сърце, за да ни има нас, за да има България!

Да живее Сухиндол, Бог да пази България!

Честит празник!

Инж. Пламен Чернев, кмет на община Сухиндол

 

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