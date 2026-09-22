Кметът инж. Емануил Манолов представи Павликени в Китай

Кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов представи икономическия потенциал на Павликени по време на среща на местните и регионалните власти от България и Китай. Градоначалникът беше сред българските представители на високо ниво, министри, кметове и областни управители, които посетиха Китай от 4 до 11 септември в рамките на семинар, посветен на местното и икономическото сътрудничество между двете страни.

Програмата включваше посещения в градовете Нинбо и Пекин и срещи с представители на китайски институции, местни администрации, научни и образователни организации, китайски предприятия в сферата на модерното производство, инфраструктурата и високите технологии, както и запознаване с образователни и културни проекти.

Като част от българската делегация, инж. Емануил Манолов участва в срещи в рамките на Китайското международно изложение за търговия с услуги – CIFTIS – Китайския международен панаир за търговия с услуги, едно от най-значимите международни изложения в Китай. Посещението даде възможност и за представяне на България и Павликени пред китайски партньори.

В официалното откриване се включиха вицепремиерът на Китай Дин Сюесян и вицепремиерът и министър на икономиката на България Александър Пулев.

На българския щанд инж. Манолов представи и община Павликени с възможностите за инвестиции, стратегическата локация и връзка между образование и бизнес. „За Павликени участието в подобни международни инициативи е възможност градът и общината да бъдат представени извън традиционните рамки на регионалното сътрудничество. Това е и възможност да се търсят нови контакти с партньори, които имат интерес към местното развитие, земеделието, производството, образованието и технологиите“, каза кметът.

Акцентът при останалите срещи беше поставен върху теми, които имат пряко отношение към работата на съвременната община – развитието на селските райони, земеделието, местната икономика, професионалното образование, дигитализацията, иновациите и привличането на инвестиции.

За Павликени особено интересна беше частта от програмата, посветена на развитието на аграрните райони. Българските представители посетиха село Уанди в района на Нинбо, където се запознаха с предприетите мерки за икономическо и социално развитие на селската територия.

Програмата включваше и посещения, свързани с професионалното образование и връзката му с индустрията. В Нинбо участниците посетиха професионална гимназия по текстил и облекло и се запознаха с модела на взаимодействие между професионалните училища и предприятията.

По време на посещението в Пекин бяха разгледани и възможностите, които цифровата икономика създава за бизнеса. Българските представители посетиха централата на Alibaba, където се запознаха с развитието на електронната търговия и дигиталната трансформация на трансграничния бизнес. „Представени бяха методи как местните предприятия, производители и земеделски стопани могат да използват цифровите технологии, за да достигат до по-широки пазари“, обясни инж. Манолов. Отделно внимание беше отделено на зелената икономика и международното икономическо сътрудничество.

Като най-силни впечатления от Китай инж. Манолов открои чистотата, дисциплината, организацията на работата и високото ниво на технологично развитие. За Павликени най-ценната част от подобен обмен е възможността видяното да бъде пречупено през реалните нужди на общината.

Ана РАЙКОВСКА