Николай Рашков: „За това мечтаеха и мряха възрожденците ни – за България свободна, обединена, независима и модерна“

Освобождение. Съединение. Независимост. Това е сбъднатата мечта за България на нашите възрожденци. Духовници, революционери, просветители и общественици, които горяха да видят българския народ единен и сплотен, сам определящ съдбата си.

Преди 118 години държавниците ни имат дързостта да направят още една решителна крачка и да заявят пред света: България е независима!

Твърдината на Второто българско царство става сцена на едно от най-важните държавообразуващи събития в историята ни.

В ранната утрин на онзи 22 септември предчувствието за историческа мисия отвежда в Търново и стотици родолюбиви горнооряховчани, предвождани от тогавашния кмет Димитър Карастатев.

В този празничен ден с провъзгласяването на Независимостта църковни камбани са огласяли Царевец, Трапезица и Света гора, знамена са се веели в Търново гордо, граждани са се прегръщали от щастие!

За това мечтаеха и мряха възрожденците ни – за България, свободна, обединена, независима и модерна европейска държава. И такава България ни завещаха. Такава сме длъжни да я опазим и на свой ред да предадем напред!

Мислете за България! Пазете Независимостта!

Да живее Отечеството ни, единно и независимо!

Николай Рашков

Кмет на община Горна Оряховица