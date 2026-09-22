Петър Ганев: „Нашите предци отхвърлиха чуждия васалитет не с оръжие, а с визия за бъдещето и със силна вяра“

Уважаеми жители и гости на община Златарица,

Приемете моите най-сърдечни поздравления по повод 118-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България!

22 септември е дата, която завинаги остава в историята на България като символ на национално достойнство, държавност и стремеж към свободно и самостоятелно развитие. Обявяването на Независимостта е акт на държавническа воля и мъдрост, който утвърждава България като равноправна европейска държава и е доказателство, че нашият народ може сам да определя съдбата си и да защитава достойнството си чрез обединение и дипломация.

Нашите предци отхвърлиха чуждия васалитет не с оръжие, а с визия за бъдещето и силна вяра в суверенитета на българския дух. Те ни показаха, че когато една нация е обединена около обща и свята цел, няма външна сила, която да спре нейния устрем. Днес, 118 години по-късно, отговорността да пазим тази независимост е наша.

Нека този светъл празник ни напомня за силата на единството, за отговорността към Родината и за дълга ни да пазим и предаваме на поколенията завещаните от предците ни ценности – свобода, независимост и национално самочувствие. Длъжни сме да пазим свободата, да градим с разум бъдещето си и да бъдем достойни наследници на своите деди.

Честит празник!

Да пребъде свободна и независима България!

Петър Ганев, кмет на община Златарица