Първата си самостоятелна изложба релефна металопластика подреди Николай Иванов в Свищов

Първата си самостоятелна изложба подреди свищовлията Николай Иванов в читалнята на Градската библиотека в Свищов. Творбите са изработени по метода на релефната металопластика.

По повод предстоящите празници „Свищовски лозници” Николай Иванов за първи път показва пред публика свои творби. По метода на релефната металопластика, той изработва пана върху месингови и медни листове, на които увековечава емблематични за Свищов сгради и паметници.

Николай Иванов е роден на 10 март 1945 г. в град Свищов. Дългогодишен спортист и деятел на спорта, авторът определя себе си като колекционер, заради богатата си колекция от юбилейни монети и пощенски марки – повече от 60 класьора. По думите му е притежател и на „почти съвършена колекция” фонокарти на България.

С металопластика Иванов се занимава от три-четири години и я определя като новата си страст. Преди това е правил схеми за гоблени – предимно икони.

Освен сгради и паметници от Свищов, в творбите си Иванов отделя особено внимание на знаменитата Айфелова кула, която присъства в седем пана. За БТА авторът уточни, че в момента работи върху пано, на което ще бъде изобразена ЖП гарата в дунавския град.

Изложбата може да се разгледа от днес до 27 септември в рамките на работното време на библиотеката.

На 25 септември, в 17:00 ч. ще бъде открита 49-ата традиционна изложба на свищовски художници в Художествената галерия „Николай Павлович“, а след това ще се състои официалното откриване на празниците „Свищовски лозници“ на пл. „Алеко“.