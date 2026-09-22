Рокери поставиха паметен знак на Киприян Търновски в Килифаревския манастир

Рокери от клуб „Нощни вълци МС Велико Търново“ поставиха на 19 септември паметен знак на Киприян Търновски, представител на знатната столична болярска фамилия Цамблак и чичо на Григорий Цамблак, върху гранитна скала в Килифаревския манастир. Видният митрополит е роден около 1330 г. в Търново, а духовния си път започва именно в Килифаревския манастир под ръководството на св. Теодосий Търновски. Киприян остава в историята като Митрополит Киевски и Московски, а впоследствие и на цяла Русия.

Денят, в който отбелязваме неговото успение, е 16 септември, но мотористите избрали 19 септември, за да могат да присъстват повече хора, уточни за „Борба“ ръководителят на клуба Христо Бижев. Литийно шествие с иконата на св. Киприян предшествало освещаването на паметната плоча, извършено от отец Йоаким от Килифаревския манастир. Сред присъстващите били проф. Димитър Кенанов, бивш преподавател по старобългарска литература във ВТУ, и археологът доц. Мирко Робов.

„Идеята ни е от много отдавна, но едва сега успяхме да я осъществим. Преди 6-7 години на мястото на стария Килифаревски манастир поставихме четириметров кръст, на който по-късно жители на Нацовци и дарители монтираха осветление“, допълни Христо Бижев.

Следващата родолюбива идея на мотористите е в малко и неизползвано помещение в Килифаревския манастир след извършен ремонт и с благословията на митрополията да направят музей на Киприян и Теодосий Търновски.

Ана РАЙКОВСКА