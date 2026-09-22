Йордан Цонев: „Истинското държавничество и успешното управление изискват прозорливост, мъдрост и визия за бъдещето“

Уважаеми съграждани,

Датата 22 септември 1908 година завинаги остава в родната историография като един от моментите, в които българският политически елит показва завидни умения. Възползвайки се от благоприятната международна обстановка, тогавашните държавници успяват да извлекат максимума за държавата, като това е безспорен успех на българската дипломация. Обявяването на Независимостта доказа, че България може да бъде пълноправен, силен и уважаван участник на световната сцена.

Днес, в нашето съвремие, този исторически урок е по-актуален от всякога. Урокът от 1908 година ни учи, че истинското държавничество и успешното управление изискват прозорливост, мъдрост и визия за бъдещето. Модерното време предвещава нови предизвикателства, които можем да преодолеем само ако следваме този пример – като работим с висок професионализъм, защитаваме авторитета на нашия град и на нашата страна и намираме правилните решения в динамичния свят около нас.

Независимостта не е просто исторически факт, тя е отговорност, която носим всеки ден. Тя изисква от нас като общество да бъдем единни, да действаме с достойнство и да влагаме целия си потенциал в полза на хората. Нека пазим завета на онези далновидни мъже и с общи усилия да градим една модерна, свободна и просперираща България.

Честит Ден на Независимостта!

Йордан Цонев, кмет на община Стражица